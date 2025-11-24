Переговоры по Украине начались в Женеве

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация приступила к работе в Женеве.

— Провел первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером, — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Ранее европейская пресса писала, что Евросоюз планирует представить глава кабинета президента Еврокомиссии У.Ляйен Бьорн Зайберт.

Кроме того, 24 ноября состоится внеочередной саммит лидеров Евросоюза, посвященный обсуждению предложений США по решению кризиса.