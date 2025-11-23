РУ
    01:32, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лидеры Евросоюза проведут экстренный саммит

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередной саммит лидеров Евросоюза 24 ноября этого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    флаг Евросоюза
    Фото: Anadolu Ajansi

    Сообщается, что встреча будет посвящена обсуждению предложений США по урегулированию ситуации в Украине.

    — Мы приветствуем продолжающиеся усилия США по установлению мира на Украине. Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки — написал в соцсетях А.Кошта. — Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник.

    24-25 ноября в в г. Луанде (Ангола) состоится другой саммит «ЕС-Африканский союз». Развитие политического и экономического сотрудничества также является приоритетом текущей политики Евросоюза.

    Саммит лидеров Евросоюза как правило проводятся в г. Брюсселе, где обсуждаются важные вопросы повестки ЕС. Планируется, что очередной саммит 27 стран-членов пройдет 18–19 декабря в европейской столице.

    Ранее сообщалось, что ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября. 

