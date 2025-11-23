Лидеры Евросоюза проведут экстренный саммит
Председатель Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередной саммит лидеров Евросоюза 24 ноября этого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Сообщается, что встреча будет посвящена обсуждению предложений США по урегулированию ситуации в Украине.
— Мы приветствуем продолжающиеся усилия США по установлению мира на Украине. Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки — написал в соцсетях А.Кошта. — Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине в рамках саммита ЕС-АС в Луанде в понедельник.
24-25 ноября в в г. Луанде (Ангола) состоится другой саммит «ЕС-Африканский союз». Развитие политического и экономического сотрудничества также является приоритетом текущей политики Евросоюза.
Саммит лидеров Евросоюза как правило проводятся в г. Брюсселе, где обсуждаются важные вопросы повестки ЕС. Планируется, что очередной саммит 27 стран-членов пройдет 18–19 декабря в европейской столице.
Ранее сообщалось, что ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября.