ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября

Как сообщает информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве.

Также ТАСС пишет, что лидеры ЕС, Канады и Японии по итогам встречи в Йоханнесбурге требуют доработки плана США по Украине и озабочены сокращением ВСУ.

Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров институтов ЕС, части стран сообщества, включая Германию, Францию, Италию, а также не входящих в ЕС Великобритании, Норвегии, Японии и Канады. Заявление принято по итогам экстренной встречи западных лидеров на полях саммита G20.

Они также озабочены сокращением ВСУ, которые «оставят Украину уязвимой».

План Трампа из 28 пунктов по завершению конфликта в Украине был разработан спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом при участии госсекретаря Марко Рубио.

Ранее главы России и Украины предположили, что будут участвовать в мирном плане Дональда Трампа, но выразили сомнения в том, что это может увенчаться успехом. Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине в следующий четверг 27 ноября в День благодарения.

Официально в мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», которые включают гарантии безопасности от НАТО.