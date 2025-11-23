ЕС, США и Украина обсудят мирный план 23 ноября
Встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному американскому плану состоится 23 ноября, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве.
Также ТАСС пишет, что лидеры ЕС, Канады и Японии по итогам встречи в Йоханнесбурге требуют доработки плана США по Украине и озабочены сокращением ВСУ.
Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров институтов ЕС, части стран сообщества, включая Германию, Францию, Италию, а также не входящих в ЕС Великобритании, Норвегии, Японии и Канады. Заявление принято по итогам экстренной встречи западных лидеров на полях саммита G20.
Они также озабочены сокращением ВСУ, которые «оставят Украину уязвимой».
План Трампа из 28 пунктов по завершению конфликта в Украине был разработан спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом при участии госсекретаря Марко Рубио.
Ранее главы России и Украины предположили, что будут участвовать в мирном плане Дональда Трампа, но выразили сомнения в том, что это может увенчаться успехом. Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине в следующий четверг 27 ноября в День благодарения.
Официально в мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», которые включают гарантии безопасности от НАТО.