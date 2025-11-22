Путин и Зеленский ответили на мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна может оказаться перед трудным выбором: потерять «достоинство» или поддержку своего самого важного союзника, не назвав страну. Зеленский сообщил, что следующая неделя будет «очень сложной».

Владимир Путин на встрече с членами Совета национальной безопасности заявил, что Москва готова взять за основу план из 28 пунктов для «окончательного мирного урегулирования», но еще не рассматривала его подробно.

Путин заявил, что Россия уже обсуждала версию этого плана с администрацией Трампа во время их саммита на Аляске этим летом, и назвал проект из 28 пунктов «по сути модернизированным».

Официально в мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», которые включают гарантии безопасности от НАТО.

Этот план был разработан после того, как Украина понесла тяжелые потери за последние несколько недель, а российские войска захватили новые территории. Сам Зеленский в настоящее время находится под давлением из-за крупнейшего за всю войну коррупционного скандала с участием высокопоставленных чиновников, который потряс его администрацию.

Ранее сообщалось, что Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине в следующий четверг 27 ноября в День благодарения.