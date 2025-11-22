Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине
Трамп заявил, что следующий четверг будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Как пишет издание, в следующий четверг 27 ноября в США отмечают День благодарения, и, по мнению американского президента, это подходящее время для заключения соглашения с Россией.
Напомним, ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поддержал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.
США передали президенту Украины проект мирного плана, сообщил офис Зеленского. Украинский лидер намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».
Путин считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования.
Американский мирный план состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.