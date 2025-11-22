Трамп обозначил «подходящий срок» для подписания плана по Украине

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Как пишет издание, в следующий четверг 27 ноября в США отмечают День благодарения, и, по мнению американского президента, это подходящее время для заключения соглашения с Россией.

Напомним, ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поддержал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

США передали президенту Украины проект мирного плана, сообщил офис Зеленского. Украинский лидер намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».

Путин считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования.

Американский мирный план состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.