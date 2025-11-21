Касым-Жомарт Токаев поддержал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ. Как отметил Президент, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.

– В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что США передали президенту Украины проект мирного плана.

Отметим, что план Трампа из 28 пунктов по завершению конфликта в Украине был разработан спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом при участии госсекретаря Марко Рубио.