Путин прокомментировал американский мирный план
Россия получила план США из 28 пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По его словам, мирные инициативы по урегулированию конфликта обсуждали еще до саммита на Аляске. Как пишет ТАСС, Россия подтвердила свою готовность к гибкости в этих вопросах.
Путин считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования. Однако, предметно с РФ текст не обсуждается.
Напомним, ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поддержал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.
США передали президенту Украины проект мирного плана, сообщил офис Зеленского. Украинский лидер намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».
Американский мирный план состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.