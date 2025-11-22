Путин прокомментировал американский мирный план

По его словам, мирные инициативы по урегулированию конфликта обсуждали еще до саммита на Аляске. Как пишет ТАСС, Россия подтвердила свою готовность к гибкости в этих вопросах.

Путин считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования. Однако, предметно с РФ текст не обсуждается.

Напомним, ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поддержал план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

США передали президенту Украины проект мирного плана, сообщил офис Зеленского. Украинский лидер намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».

Американский мирный план состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.