Мирный план по Украине: что изменилось после переговоров в Женеве

Политика давления и дедлайн от США

Сразу возникает вопрос, примет ли эти изменения Россия? Представителя президента Владимира Путина Кирилла Дмитриева называли одним из авторов этого плана, наряду со Стивом Уиткоффом, представителем президента США Дональда Трампа. Если же Москва их не примет, то каким будет следующий шаг Вашингтона?

Сам факт появления проекта мирного урегулирования из 28 пунктов и выдвижение США ультимативного требования к Украине принять его до 27 ноября, несомненно, относится к политике давления в рамках формата принуждения к миру, так как его видят в США. Напомним, что в октябре Трамп ввел весьма болезненные для России санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Теперь давление оказывается уже на Украину.

Судя по всему, вопрос был настолько серьезным, что президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября выступил с экстренным обращением, в котором заявил, что «Украина может оказаться перед сложным выбором: либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски». В данном случае он намекал на то, что результатом отказа от предложения США может быть прекращение их поддержки, но не утверждал этого.

Зеленский, очевидно, сделал выводы из не слишком удачной истории своего общения с Трампом на начальном этапе его президентства и отдает себе отчет в специфике взаимоотношений с ним. В ответ на обвинение с его стороны Украины в неблагодарности, Зеленский несколько раз поблагодарил США и лично Трампа: «Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая начиная с «джавелинов», спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в «Большой семерке», в «группе двадцати».

Фото: SAUL LOEB

С точки зрения тактики взаимодействия с Трампом это вполне понятный шаг, особенно, в условиях, когда необходимо было выдержать первый эмоциональный натиск с его стороны, который неизбежно должен был произойти сразу после появления проекта из 28 пунктов. Потому что Трампу показалось, что с его помощью он сможет добиться быстрого результата, и ему явно не хотелось вступать в долгие дискуссии по отдельным пунктам соглашения.

Кто автор плана?

Трамп понимал, что в случае начала дискуссии план может просто «посыпаться» из-за появления вполне логичных вопросов, деталей, возражений. В принципе каждый пункт требует согласования на уровне бюрократии и четкой детализации относительно механизмов его реализации. Например, это касается гарантий США в отношении безопасности Украины, про который утверждают, что он будет на уровне пятой статьи Устава НАТО.

Поэтому американский президент хотел добиться принятия Украиной этого документа с помощью условной «кавалерийской атаки», чтобы никто ничего не обсуждал. Но Киев при поддержке стран Евросоюза фактически навязал тактику обсуждения деталей соглашения, что, собственно, и происходило в последние дни в Женеве.

В данном случае стоит обратить внимание на обстоятельства появления этого документа. Судя по утверждениям СМИ, его написали Уиткофф, Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер. Оба американских участника весьма близкие люди к Трампу. Однако, здесь важно другое - участвовал ли в его подготовке государственный департамент США или подключился на последнем этапе.

Характерно, что, по данным газеты «The Financial Times», госсекретарь Марко Рубио во время встречи с сенаторами накануне своей поездки в Женеву сказал, что это россияне передали план Уиткоффу, а затем США ознакомили с ним Украину. Газета ссылалась на сенаторов - республиканца Майка Раундса и независимого Ангуса Кинга. После этой публикации Рубио написал в сети X, что «мирное предложение было разработано США и предлагается как прочная основа для переговоров». По его словам, «оно основано на предложениях российской стороны. Но также оно основано на предыдущих и текущих предложениях Украины».

Фото: Wikipedia

В переводе с дипломатического языка это означает, что Рубио фактически снял с себя ответственность, как за слова сенаторов, так и за сам документ. Очень похоже, он специально допустил возможность утечки информации, когда говорил с сенаторами. Если с этим согласиться, тогда очевидно, что ему было важно подчеркнуть, что госдеп не принимал участия в подготовке плана из 28 пунктов. В то же время он заявил, что его в целом подготовили США на основе российских предложений и с учетом предложений Украины. Но в любом случае без госдепа его невозможно довести до стадии документа, готового к подписанию.

Что изменилось после Женевы?

В процессе переговоров в Женеве договор претерпел определенные изменения. По его итогам «стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру». Ключевое здесь слово обновленный. В то же время Рубио отметил, что переговорил с Трампом. Одновременно американский президент 23 ноября на вопрос, является ли план из 28 пунктов окончательным, ответил, что нет.

Так что условная «кавалерийская атака» плавно перешла в бюрократический процесс согласования деталей и учета мнений разных участников процесса, включая не только Украину, но и Европу. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что страны снова должны найти общий язык, потому что «США также нуждаются в европейцах для урегулирования этого конфликта». Это выглядит, как проявление некоторого неудовольствия европейцев обстоятельствами появления плана.

Естественно, что переговоры в Женеве означают, что в документ были внесены весьма серьезные изменения по сравнению с первоначальным текстом. В частности, по-видимому, были внесены поправки в вопрос численности армии Украины и использования Запорожской АЭС. В то же время самый чувствительный вопрос о передаче оставшихся под контролем Украины территорий Донецкой области, а также вопрос о конституционном оформлении ее невступления в НАТО были оставлены для будущего личного обсуждения Трампа с Зеленским, встреча которых вроде бы планируется в скором времени. Хотя Вашингтон пока этого не подтвердил. Но это и понятно, слишком большие изменения в плане были сделаны в ходе этих переговоров. 24 ноября появилась информация, что вместо 28 пунктов теперь в нем их только 19. Трампу бесспорно необходимо время для оценки ситуации, тем более для последующих переговоров с Россией.

Фото x.com/SergiyKyslytsya

Что дальше?

Очевидно, что сделанные в Женеве поправки потребуют новых согласований с Россией. 21 ноября Путин на заседании Совета Безопасности в отношении американского плана сказал, что «и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Теперь предстоят не только переговоры Трампа с Зеленским, но и с Путиным. Но он имел ввиду тот план, который фигурировал до завершения переговоров в Женеве. Теперь России надо определиться по отношению к новому варианту. 24 ноября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва считает неконструктивным и неподходящим план, представленный Европой в качестве проекта для изменений мирного плана для Украины. В то же время отметил, что «РФ верит только информации, полученной непосредственно от США». Такая постановка вопроса выражает несогласие России с европейским подходом в целом, но отражает намерение продолжать переговоры с США.

ЕС внесли ряд поправок в текст изначального договора. Один вариант опубликовала газета «The Telegraph», другой - агентство «Reuters». Важный пункт связан с ограничением численности украинской армии. В американском плане указывалось 600 тыс. военных, в европейском - 800 тыс. Даже 600 тыс. это существенные изменения позиции России по сравнению со Стамбулом 2022 года, когда Москва настаивала всего на 85 тыс.

Европейцы похоже также внесли изменения в пункт о вступлении Украины в НАТО. Взамен конституционного ограничения они написали более мягкий вариант, что это зависит от консенсуса стран НАТО, которого нет. Больше деталей было добавлено в пункт о гарантиях США, которые аналогичны пункту 5 Устава НАТО. Большой вопрос ЕС вызвал тезис об использовании замороженных активов России. Европейцы ушли от конкретики первоначального плана с распределением денег по фондам и последующим распределением прибыли. Они предлагают, чтобы российские активы оставались замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. Они также записали, что смягчение санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае. В то время, как в первоначальном плане вопрос снятия санкций был указан как безусловный пункт.

Если в «американском» плане речь шла о статусе русского языка и восстановлении прав Украинской православной церкви Московского патриархата, то в европейском - о принятии Украиной правил ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Понятно, что здесь есть серьезные отличия.

Фото: Keystone / Martial Trezzini

Очень показательный пункт европейцы предложили вместо идеи передачи России оставшейся незанятой территории Донецкой области – Славянск, Краматорск. Их предложение заключается в том, что переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения. Это является повторением известной позиции Европы, Украины и США, которая уже высказывалась этой осенью.

Кроме того, был также смягчен пункт о проведении выборов в Украине. В исходном плане говорилось о сроке в 100 дней, в то время как в европейском предложении речь пошла о том, что выборы должны быть проведены как можно скорее после подписания мирного соглашения.

Движение к компромиссам

Понятно, что все это не слишком точная информация - только то, что попало в СМИ на разных этапах. Но в любом случае заметно, что процесс переговоров несколько активизировался. Самое важное, что стороны начинают делать некоторые уступки в своей ранее весьма жесткой позиции. Пока не очевидно, на что конкретно они готовы пойти, но все-таки риторика участников процесса со всех сторон демонстрирует, что они не отрицают саму их возможность. Собственно, речь идет о торге по поводу тех или иных моментов.

Конечно, всегда надо учитывать, что Трамп склонен к неожиданным решениям и действиям. В то же время это заставляет участников процесса возможно вынужденно, но все-таки реагировать на его инициативы, что в результате может привести к сближению позиций.

Хотя, безусловно, в первую очередь на позиции сторон влияет ситуация на фронте, которая на исходе четвертого года российско-украинского конфликта явно зашла в стратегический тупик. Понятно, что тактические результаты еще возможны, но это только ведет к дальнейшему истощению сил сторон, которые не безграничны, в том числе в вопросах экономики. Поэтому самое время остановиться.