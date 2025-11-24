Переговоры по Украине завершились в Швейцарии

Рубио дал понять, что обсуждения на техническом уровне продолжатся, выразив оптимизм относительного того, что «мы достигнем цели в очень разумные сроки, очень скоро».

Как пишет ВВС, неясно, покинули ли Женеву другие официальные лица США, хотя ранее Рубио заявлял, что у американской стороны «есть специалисты самого разного уровня, которые работают над этим на постоянной основе и полностью вовлечены в это».

По окончании переговоров в Женеве в воскресенье Рубио объявил о «значительном прогрессе», достигнутом при обсуждении с украинскими официальными лицами плана по прекращению войны. По словам госсекретаря, это была самая продуктивная встреча с украинской стороной с момента начала работы администрации Дональда Трампа в январе.

Окончательное соглашение потребует одобрения Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. России также необходимо будет одобрить план, напоминает CNN.

Ранее сообщалось, что в швейцарской столице в воскресенье начались переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.