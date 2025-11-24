Переговоры по Украине завершились в Швейцарии
Госсекретарь Марко Рубио покинул Женеву и возвращается в Вашингтон после встреч на высоком уровне, посвященных мирному плану для Украины, передает Kazinform со ссылкой на ВВС.
Рубио дал понять, что обсуждения на техническом уровне продолжатся, выразив оптимизм относительного того, что «мы достигнем цели в очень разумные сроки, очень скоро».
Как пишет ВВС, неясно, покинули ли Женеву другие официальные лица США, хотя ранее Рубио заявлял, что у американской стороны «есть специалисты самого разного уровня, которые работают над этим на постоянной основе и полностью вовлечены в это».
По окончании переговоров в Женеве в воскресенье Рубио объявил о «значительном прогрессе», достигнутом при обсуждении с украинскими официальными лицами плана по прекращению войны. По словам госсекретаря, это была самая продуктивная встреча с украинской стороной с момента начала работы администрации Дональда Трампа в январе.
Окончательное соглашение потребует одобрения Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. России также необходимо будет одобрить план, напоминает CNN.
Ранее сообщалось, что в швейцарской столице в воскресенье начались переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.