Марко Рубио назвал продуктивными переговоры делегаций США и Украины во Флориде
Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры по мирному плану Трампа как «очень продуктивные», однако указал, что для достижения цели нужно проделать еще больше работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
— У нас прошла еще одна очень продуктивная сессия, основанная на результатах переговоров в Женеве и на событиях текущей недели, — заявил глава Госдепа.
По его словам, Россия должна быть включена в «уравнение» по урегулированию в Украине. По его словам, для этого спецпосланник Стивен Уиткофф направится в ближайшие дни в Москву.
Как ранее сообщал агентству AFP источник в украинской делегации, закрытые переговоры по «мирному плану» прекращения конфликта проходили «непросто». Он добавил, что участники стремились получить конкретный результат, который позволит перейти к дальнейшему этапу переговоров между США и РФ.
По словам источника телеканала CNN, стороны затрагивали одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением конфликта. Переговорные группы Украины и США во Флориде заседали порядка шести часов с учетом перерыва.
Как сообщалось, первоначальный мирный план, предложенный американской стороной и разработанный совместно с Россией, содержал 28 пунктов. Однако после консультаций с Украиной и европейскими партнерами в Женеве план был видоизменен.