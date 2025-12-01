Марко Рубио назвал продуктивными переговоры делегаций США и Украины во Флориде

— У нас прошла еще одна очень продуктивная сессия, основанная на результатах переговоров в Женеве и на событиях текущей недели, — заявил глава Госдепа.

По его словам, Россия должна быть включена в «уравнение» по урегулированию в Украине. По его словам, для этого спецпосланник Стивен Уиткофф направится в ближайшие дни в Москву.

Как ранее сообщал агентству AFP источник в украинской делегации, закрытые переговоры по «мирному плану» прекращения конфликта проходили «непросто». Он добавил, что участники стремились получить конкретный результат, который позволит перейти к дальнейшему этапу переговоров между США и РФ.

По словам источника телеканала CNN, стороны затрагивали одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением конфликта. Переговорные группы Украины и США во Флориде заседали порядка шести часов с учетом перерыва.

Как сообщалось, первоначальный мирный план, предложенный американской стороной и разработанный совместно с Россией, содержал 28 пунктов. Однако после консультаций с Украиной и европейскими партнерами в Женеве план был видоизменен.