РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Встреча Путина и Уиткоффа: обсуждались переданные США четыре документа

    Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, они обсуждались на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    На встрече Путина и Уиткоффа обсуждались переданные США четыре документа
    Фото: Anadolu

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    — Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов, — сказал Ушаков.

    По его словам, этот мирный план президента США Дональда Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было.

    Как отметил Ушаков, российская сторона получила еще несколько документов, а именно четыре документа, которые тоже обсуждались на встрече Путина с  Уиткоффом и Кушнером. 

    — Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине, — заявил  представитель Кремля.

    Отвечая на уточняющие вопросы, он еще раз обратил внимание, что «сначала был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появилось вместо одного варианта четыре». При этом помощник президента РФ не стал раскрывать их содержание. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Напомним, ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая продлилась почти пять часов. 

     

    Теги:
    Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают