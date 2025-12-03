Встреча Путина и Уиткоффа: обсуждались переданные США четыре документа

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов, — сказал Ушаков.

По его словам, этот мирный план президента США Дональда Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было.

Как отметил Ушаков, российская сторона получила еще несколько документов, а именно четыре документа, которые тоже обсуждались на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером.

— Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине, — заявил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющие вопросы, он еще раз обратил внимание, что «сначала был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появилось вместо одного варианта четыре». При этом помощник президента РФ не стал раскрывать их содержание.

Напомним, ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая продлилась почти пять часов.