Встреча Путина и Уиткоффа: обсуждались переданные США четыре документа
Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, они обсуждались на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов, — сказал Ушаков.
По его словам, этот мирный план президента США Дональда Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было.
Как отметил Ушаков, российская сторона получила еще несколько документов, а именно четыре документа, которые тоже обсуждались на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером.
— Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине, — заявил представитель Кремля.
Отвечая на уточняющие вопросы, он еще раз обратил внимание, что «сначала был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появилось вместо одного варианта четыре». При этом помощник президента РФ не стал раскрывать их содержание.
Напомним, ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая продлилась почти пять часов.