Трамп: сложилось впечатление, что Путин хочет заключить сделку

Трамп добавил, что американские переговорщики полагают, что Путин хотел бы положить конец конфликту.

— Я не знаю, что делает Кремль. Могу сказать, что у них была довольно плодотворная встреча с президентом Путиным, — заявил глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.

Американский лидер сказал, что разговаривал с Уиткоффом и Кушнером во вторник вечером после их встречи в Кремле, отметив, что у переговорщиков сложилось твердое впечатление, что Путин хотел бы заключить сделку.

— Что получилось из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое. Он (Путин) хотел бы положить конец войне. Таково было их впечатление, — отметил Трамп.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Уиткофф и Кушнер пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Майами в четверг для дальнейших мирных переговоров.

На этой неделе в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, которые обсуждались на встрече в Кремле.