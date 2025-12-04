РУ
    11:24, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп: Сложилось впечатление, что Путин хочет заключить сделку

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что специальный представитель США Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер провели «довольно хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным в ходе важных переговоров в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News

    Фото: Anadolu Ajansi

    Трамп добавил, что американские переговорщики полагают, что Путин хотел бы положить конец конфликту. 

    — Я не знаю, что делает Кремль. Могу сказать, что у них была довольно плодотворная встреча с президентом Путиным, — заявил глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.

    Американский лидер сказал, что разговаривал с Уиткоффом и Кушнером во вторник вечером после их встречи в Кремле, отметив, что у переговорщиков сложилось твердое впечатление, что Путин хотел бы заключить сделку. 

    — Что получилось из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое. Он (Путин) хотел бы положить конец войне. Таково было их впечатление, — отметил Трамп. 

    По словам высокопоставленного представителя администрации США, Уиткофф и Кушнер пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Майами в четверг для дальнейших мирных переговоров.

    На этой неделе в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта. 

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, которые  обсуждались на встрече в Кремле. 

    Российско-украинский конфликт Владимир Путин Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
