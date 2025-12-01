Переговоры о мирном плане между делегациями США и Украины проходят во Флориде

Они обсуждают мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа совместно с российской стороной и видоизмененный после недавних переговоров с Украиной и странами Европы в Женеве.

Консультации проходят неподалеку от Майами, в частном гольф-клубе Shell Bay, который был построен компанией спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Первоначальный мирный план, предложенный американской стороной и разработанный совместно с Россией, содержал 28 пунктов. Однако после консультаций с Украиной и европейскими партнерами в Женеве план был видоизменен.

Западные СМИ писали, что самые сложные вопросы – о территориях и гарантиях безопасности со стороны США могут быть «вынесены за скобки» и оставлены на рассмотрение президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В субботу Елисейский дворец объявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в понедельник в Париж.