РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Переговоры о мирном плане между делегациями США и Украины проходят во Флориде

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во Флориде начались переговоры между украинской и американской делегациями, передает агентство Кazinform со ссылкой на ВВС.

    Переговоры о мирном плане между делегациями США и Украины идут во Флориде
    Фото: Рустем Умеров/Х

    Они обсуждают мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа совместно с российской стороной и видоизмененный после недавних переговоров с Украиной и странами Европы в Женеве.

    Консультации проходят неподалеку от Майами, в частном гольф-клубе Shell Bay, который был построен компанией спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

    Первоначальный мирный план, предложенный американской стороной и разработанный совместно с Россией, содержал 28 пунктов. Однако после консультаций с Украиной и европейскими партнерами в Женеве план был видоизменен.

    Западные СМИ писали, что самые сложные вопросы – о территориях и гарантиях безопасности со стороны США могут быть «вынесены за скобки» и оставлены на рассмотрение президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    В субботу Елисейский дворец объявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в понедельник в Париж.

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Политика Мировые новости США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают