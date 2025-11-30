Мирный план Трампа по Украине обсудят во Флориде и Париже

Как отмечает ВВС, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретятся с украинской делегацией во Флориде в воскресенье. По информации AFP со ссылкой на американского чиновника, на встрече также будет присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер.

В субботу Елисейский дворец объявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Париж в понедельник. О визите стало известно, когда украинская делегация во главе с председателем СНБО Украины Рустемом Умеровым отправилась в США для обсуждения американского мирного плана, сообщает Euronews.

Президента Украины примет президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира по итогам женевских переговоров».

Американские переговорщики, как ожидается, посетят Москву в конце будущей недели.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов.

Ранее Владимир Зеленский в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой турецкий лидер призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле.

В прошлые выходные переговоры по Украине завершились в Швейцарии. В консультациях с украинской стороной в Женеве принимал участие госсекретарь США Марко Рубио.