Переговоры Зеленского и делегации США проходят в Берлине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) принял в Берлине президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в немецкую столицу для переговоров с американской делегацией, сообщает dpa. В воскресенье, 14 декабря, он приветствовал украинского лидера в офисе федерального канцлера после того, как туда прибыли представители Вашингтона, в том числе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф.

После этого начались переговоры Зеленского и американской делегации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники. Канцлер лично приветствовал трех переговорщиков, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Подчеркивается, что Мерц не принимает участия в украинско-американских переговорах, но в переговорной комнате присутствует советник канцлера по внешней политике Гюнтер Зауттер (Günter Sautter).

Ранее Зеленский анонсировал серию встреч в Берлине с участием украинских, американских и европейских представителей.

— Самое главное, я встречусь с посланниками президента Трампа, также состоятся встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, касающиеся установления мира — политического решения по окончанию войны, — указал он в соцсетях.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эти выходные встретится с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине.