Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана

Иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что в городе Лордеган на юго-западе страны вооруженные люди застрелили двоих полицейских.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видны столкновения между протестующими и силами безопасности, кое-где слышны звуки выстрелов.

На кадрах из нескольких других районов видно, как силы безопасности стреляют из огнестрельного оружия и применяют слезоточивый газ против толпы протестующих, некоторые из которых в ответ бросают камни.

— По данным американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), протесты к настоящему моменту распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана. По сообщениям, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника сил безопасности, 2200 демонстрантов были арестованы, — пишет BBC.

Персидская служба BBC подтвердила гибель и личности 21 человека. Иранские власти сообщили о гибели пяти сотрудников сил безопасности.

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить свое недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США на открытом рынке.

BBC отмечает, что с наступлением ночи силы безопасности попали на камеру, разгоняя слезоточивым газом протест в Алигударзе после того, как на площади собралась толпа, скандирующая «Да здравствует народное восстание!»

В Лордегане, по сообщениям Fars, в среду в ходе протестов два полицейских были убиты.

В сообщении добавляется, что полицейских застрелили вооруженные люди, входившие в группу «бунтовщиков».

Проверить эти сведения пока не удалось, поскольку BBC и другим независимым международным СМИ либо не разрешается вести репортажи из Ирана, либо они сталкиваются с серьезными ограничениями на передвижение, даже если им удается получить разрешение на съемку.

Однако Лордеган стал ареной жестоких столкновений во время беспорядков, в результате которых в прошлый четверг были убиты два протестующих.

После заседания кабинета министров в среду вице-президент по исполнительным вопросам Мохаммад Джафар Каемпанах заявил, что президент Масуд Пезешкиан отдал приказ не принимать «никаких мер» против мирных протестующих.

— Те, кто носит огнестрельное оружие, ножи и мачете и нападает на полицейские участки и военные объекты, являются бунтовщиками, и мы должны отличать протестующих от бунтовщиков, — добавил он.

Государственные СМИ также сообщили, что правительство начало выплачивать новое ежемесячное пособие в размере семи долларов, чтобы облегчить бремя высокой стоимости жизни. Его будут получать 71 миллион граждан страны.

Между тем глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил полицейским командирам, что «бунтовщики» будут быстро привлечены к ответственности и наказаны, чтобы это послужило сдерживающим фактором.

Аятолла Хаменеи, обладающей абсолютной властью в Иране, заявил в субботу, что власти должны «вести диалог с протестующими», но «бунтовщиков нужно поставить на место».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что США вмешаются, если иранские силы безопасности будут убивать мирных протестующих, заявив: «Мы готовы действовать».

Иранские официальные лица выступили с жесткими предупреждениями в адрес США, подчеркнув, что любое внешнее вмешательство будет расценено как угроза национальной безопасности.