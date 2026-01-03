Безопасность Исламской республики – это красная линия. Иран ответил на угрозы Трампа

Советник Верховного лидера Ирана по вопросам национальной безопасности Али Шамхани заявил в пятницу, что безопасность Исламской Республики является «красной линией», а любая попытка вмешательства под любым предлогом получит жесткий ответ.

Заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты могут поддержать протестующих в Иране.

— Любая рука, которая попытается приблизиться к безопасности Ирана под тем или иным оправданием, будет отсечена еще до того, как достигнет своей цели, — написал Шамхани в социальной сети X.

Iranians know US «rescue» record well, from Iraq and Afghanistan to Gaza. Any intervening hand-nearing #Iran_Security on pretexts will be cut off with a#Regret_Inducing_Response. Iran’s national security is a #Red_Line, notmaterial for adventurist tweets. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 2, 2026

Он также отметил, что иранцы хорошо знают «опыт американских попыток спасения» — от Ирака и Афганистана до сектора Газа, подчеркнув, что подобные действия приводят к дестабилизации и хаосу в регионе.

С аналогичными заявлениями выступили и другие представители иранского руководства. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил США и Израиль в подстрекательстве к протестам, заявив, что вмешательство во внутренние дела Ирана может привести к подрыву интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

— Вмешательство США во внутренние проблемы Ирана означает хаос во всем регионе и разрушение американских интересов, — подчеркнул Лариджани.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что иранский народ не допустит какого-либо иностранного вмешательства в процесс решения внутренних проблем страны.

Baqaei to Trump: Iranians will not allow foreign interferencehttps://t.co/oR9a4Q2ZDc https://t.co/DBmUyuMiO5 pic.twitter.com/rkiTsU5cLv — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) January 2, 2026

Он напомнил о ряде исторических эпизодов, включая переворот 1953 года, поддержку Ирака в период ирано-иракской войны, инцидент со сбитым иранским пассажирским самолетом в 1988 году, а также санкционное давление и удары по инфраструктуре Ирана в 2025 году, назвав такие действия грубым нарушением международного права.

Экономические протесты в Иране продолжаются уже несколько дней и связаны в первую очередь с резким обесцениванием национальной валюты и ростом цен. Власти страны заявляют о готовности к диалогу, при этом подчеркивая недопустимость внешнего давления и вмешательства во внутренние процессы.