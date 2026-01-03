РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Безопасность Исламской республики – это красная линия. Иран ответил на угрозы Трампа

    Иранские официальные лица выступили с жесткими предупреждениями в адрес США на фоне продолжающихся в стране экономических протестов, подчеркнув, что любое внешнее вмешательство будет расценено как угроза национальной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Али Шамхани
    Фото: TehranTimes

    Советник Верховного лидера Ирана по вопросам национальной безопасности Али Шамхани заявил в пятницу, что безопасность Исламской Республики является «красной линией», а любая попытка вмешательства под любым предлогом получит жесткий ответ.

    Заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты могут поддержать протестующих в Иране.

    — Любая рука, которая попытается приблизиться к безопасности Ирана под тем или иным оправданием, будет отсечена еще до того, как достигнет своей цели, — написал Шамхани в социальной сети X.

    Он также отметил, что иранцы хорошо знают «опыт американских попыток спасения» — от Ирака и Афганистана до сектора Газа, подчеркнув, что подобные действия приводят к дестабилизации и хаосу в регионе.

    С аналогичными заявлениями выступили и другие представители иранского руководства. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил США и Израиль в подстрекательстве к протестам, заявив, что вмешательство во внутренние дела Ирана может привести к подрыву интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    — Вмешательство США во внутренние проблемы Ирана означает хаос во всем регионе и разрушение американских интересов, — подчеркнул Лариджани.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что иранский народ не допустит какого-либо иностранного вмешательства в процесс решения внутренних проблем страны.

    Он напомнил о ряде исторических эпизодов, включая переворот 1953 года, поддержку Ирака в период ирано-иракской войны, инцидент со сбитым иранским пассажирским самолетом в 1988 году, а также санкционное давление и удары по инфраструктуре Ирана в 2025 году, назвав такие действия грубым нарушением международного права.

    Экономические протесты в Иране продолжаются уже несколько дней и связаны в первую очередь с резким обесцениванием национальной валюты и ростом цен. Власти страны заявляют о готовности к диалогу, при этом подчеркивая недопустимость внешнего давления и вмешательства во внутренние процессы.

    Теги:
    Ближний Восток Политика Иран Мировые новости Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают