    15:28, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп пригрозил иранским властям, что США могут поддержать протестующих

    В Иране произошли столкновения между протестующими и силами безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    — Если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, что является его обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Мы находимся в полной боевой готовности.

    Антиправительственные протесты продолжаются во многих городах Ирана уже пятые сутки. Они стали самыми масштабными с 2022 года.

    В ходе столкновений протестующих с силами безопасности погибли по меньшей мере шесть человек.

