Трамп пригрозил иранским властям, что США могут поддержать протестующих

— Если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, что является его обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Мы находимся в полной боевой готовности.

Антиправительственные протесты продолжаются во многих городах Ирана уже пятые сутки. Они стали самыми масштабными с 2022 года.

В ходе столкновений протестующих с силами безопасности погибли по меньшей мере шесть человек.