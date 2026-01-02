15:28, 02 Январь 2026 | GMT +5
Трамп пригрозил иранским властям, что США могут поддержать протестующих
В Иране произошли столкновения между протестующими и силами безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
— Если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, что является его обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь, — написал президент США в соцсети Truth Social. — Мы находимся в полной боевой готовности.
Антиправительственные протесты продолжаются во многих городах Ирана уже пятые сутки. Они стали самыми масштабными с 2022 года.
В ходе столкновений протестующих с силами безопасности погибли по меньшей мере шесть человек.