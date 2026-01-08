РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:08, 08 Январь 2026 | GMT +5

    На фоне протестов власти Ирана пообещали гражданам выплаты по $7 в месяц

    В Иране на фоне продолжающихся уже более десяти дней массовых протестов власти объявили о намерении ввести ежемесячные денежные выплаты населению, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    На фоне протестов в Иране власти пообещали гражданам выплаты по $7 в месяц
    Фото: BILD

    Согласно заявлению официального представителя правительства Фатимы Мохаджерани, гражданам планируется выплачивать по $7 в месяц.

    Как пояснили в правительстве, мера направлена на «сохранение покупательной способности домохозяйств, сдерживание инфляции и обеспечение продовольственной безопасности».

    Однако инициатива вызвала скептическую реакцию в обществе, поскольку, по оценкам экономистов, минимальные ежемесячные расходы одного человека в Иране превышают $200. Инфляция в стране остается крайне высокой: курс национальной валюты достиг отметки около 1,47 млн риалов за один доллар США.

    Тем временем протестные акции в стране продолжаются и охватывают все больше городов. Участники выступлений требуют политических изменений и выражают недовольство социально-экономической ситуацией, ростом цен и падением уровня жизни. Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал масштаб экономического кризиса, отметив, что государство не располагает достаточными ресурсами для самостоятельного решения всех накопившихся проблем.

    Сообщается о применении силовиками огнестрельного оружия и слезоточивого газа. 

    Теги:
    Протесты в мире массовые беспорядки Иран Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают