На фоне протестов власти Ирана пообещали гражданам выплаты по $7 в месяц

Согласно заявлению официального представителя правительства Фатимы Мохаджерани, гражданам планируется выплачивать по $7 в месяц.

Как пояснили в правительстве, мера направлена на «сохранение покупательной способности домохозяйств, сдерживание инфляции и обеспечение продовольственной безопасности».

Однако инициатива вызвала скептическую реакцию в обществе, поскольку, по оценкам экономистов, минимальные ежемесячные расходы одного человека в Иране превышают $200. Инфляция в стране остается крайне высокой: курс национальной валюты достиг отметки около 1,47 млн риалов за один доллар США.

Тем временем протестные акции в стране продолжаются и охватывают все больше городов. Участники выступлений требуют политических изменений и выражают недовольство социально-экономической ситуацией, ростом цен и падением уровня жизни. Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал масштаб экономического кризиса, отметив, что государство не располагает достаточными ресурсами для самостоятельного решения всех накопившихся проблем.

Сообщается о применении силовиками огнестрельного оружия и слезоточивого газа.