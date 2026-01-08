В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономических трудностей

В последние дни демонстрации в рамках продолжающихся массовых протестов в Иране были зафиксированы в ряде регионов страны, включая провинции Илам, Лурестан, Керманшах, а также в Тегеране, Мешхеде и других крупных городах. По данным СМИ и правозащитных организаций, протесты охватили не менее 27 из 31 провинции страны и продолжаются уже более 10 дней.

Как сообщает AlJazeera, одним из эпицентров выступлений стала провинция Илам, где в городе Абданан и районе Малекшахи во вторник вечером прошли массовые акции протеста. Сообщалось о применении силовиками огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Иранские официальные СМИ подтвердили гибель по меньшей мере трех человек, а также сообщили о гибели сотрудника полиции в ходе столкновений в Малекшахи. Зарубежные правозащитные структуры приводят более высокие оценки числа погибших, которые официально не подтверждены.

Широкий резонанс вызвали сообщения о рейде сил безопасности в больницу имени Имама Хомейни в городе Илам, куда ранее были доставлены раненые участники протестов.

🧵The Iranian security forces’ attack on a hospital in Ilam, where injured protesters are seeking medical care or shelter violates international law and exposes yet again how far the Iranian authorities are willing to go to crush dissent. 1/6 pic.twitter.com/8sCvlHJetg — Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 6, 2026

Amnesty International заявила, что действия силовиков, включая применение слезоточивого газа и избиения внутри медицинского учреждения, являются нарушением международного права. Власти Ирана подтвердили факт инцидента и сообщили о начале расследования.

В Тегеране протесты охватили крупные торговые районы, включая Большой базар, где предприниматели и торговцы закрыли магазины и вступили в столкновения с силами правопорядка.

On the eleventh day of nationwide protests, these videos show today’s strike by shopkeepers at Tehran’s Grand Bazaar. Tehran Metro also announced hours earlier that Line 1 trains will not stop at the station near the bazaar.#BazaarProtests pic.twitter.com/79bygJoh2H — HRANA English (@HRANA_English) January 7, 2026

По сообщениям СМИ, полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов. Аналогичные акции прошли на рынках Яфтабад и в других торговых зонах столицы.

Между тем, по сообщениям Human Rights Activists News Agency, базирующейся за рубежом правозащитной организации, критически настроенной к властям Ирана, за время протестов погибли не менее 36 человек, большинство из которых — протестующие. Также сообщается о более чем 2 тысячах задержанных и десятках раненых.

Day 10 of Iran’s nationwide protests: at least 36 killed, 2,000+ arrested, and demonstrations reported in 285 locations across the country. #IranProtests

Check out HRANA’s full report:https://t.co/cWcEueS3OH pic.twitter.com/b6yjAVsh48 — HRANA English (@HRANA_English) January 6, 2026

Официальные власти Ирана не публиковали сводных данных о числе погибших.

Подорожание цен

Протесты были спровоцированы резким ухудшением экономической ситуации. Сообщается, что риал, национальная валюта Ирана, достигла исторического минимума, превысив отметку 1,46 млн риалов за доллар США на открытом рынке. Инфляция, по оценкам, приблизилась к 40%, при этом наиболее ощутимый рост цен пришелся на базовые продукты питания.

Особенно резкий скачок цен был зафиксирован на растительное масло, стоимость которого за короткий период выросла более чем в два раза. Подорожали также молочные продукты, мясо птицы и рис, при этом в отдельных магазинах сообщалось о дефиците отдельных товаров.

Экономическая напряженность усилилась после решения правительства Ирана отменить льготный валютный курс для большинства импортных товаров, включая продовольствие, за исключением лекарств и пшеницы. Власти заявили, что мера направлена на борьбу с коррупцией и злоупотреблениями, однако экономисты предупреждали о неизбежном росте цен в краткосрочной перспективе. В ответ правительство объявило о намерении предоставить населению электронные продовольственные кредиты в размере 10 млн риалов.

В Тегеране признают законность экономических требований

Иранские власти заявили о признании обоснованности экономических требований, выдвигаемых участниками протестов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал масштаб экономического кризиса, отметив, что государство не располагает достаточными ресурсами для самостоятельного решения всех накопившихся проблем. Он также распорядился провести расследование событий в провинции Илам и подчеркнул необходимость принятия «реалистичных решений» для предотвращения дальнейшего углубления кризиса.

В своей речи Пезешкиан обвинил в девальвации валюты инфляцию, санкции и другие проблемы, а также предупредил о возможном наступлении более тяжелых времен.

— Не следует ожидать, что правительство справится со всем этим в одиночку, — заявил Пезешкиан в телевизионном обращении. — У правительства просто нет таких возможностей.

В понедельник спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что законные требования граждан должны рассматриваться через диалог и стать основой реформ в интересах населения, сообщает IRNA. По его словам, ключевым приоритетом остается восстановление экономической стабильности и реагирование на социальные запросы общества.

Галибаф также сослался на позицию Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, подчеркнув необходимость четкого разграничения между законными протестующими и участниками беспорядков. Он заявил, что лица, связанные прямо или косвенно с иностранными разведслужбами и пытающиеся использовать протесты для дестабилизации ситуации, должны пресекаться «решительно и разумно» в целях обеспечения общественной безопасности.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своей первой реакции на протесты заявил, что участников беспорядков необходимо «поставить на место». В свою очередь председатель Верховного суда Голамхоссейн Мохсени-Эджеи отметил, что к зачинщикам беспорядков не будет проявлено снисхождения, при этом, допустив готовность властей выслушивать законные социальные требования граждан.

Комментируя экономические причины протестов, Галибаф заявил, что действовавшая ранее система льготного валютного курса привела к формированию многомиллиардной экономической ренты и не обеспечила сдерживание цен. По его словам, власти намерены сохранить механизм поддержки, однако направлять его напрямую населению, в том числе через электронную систему продовольственных карточек, с последующей корректировкой выплат с учетом инфляции.

По сообщениям иранского агентства Mehr News, протесты в ряде провинций носят ограниченный характер и связаны прежде всего с экономическими трудностями. При этом, как отмечается, повседневная жизнь в масштабах страны продолжается в обычном режиме, а работа государственных учреждений, транспорта и систем связи не нарушена. Официальные лица подчеркивают, что большинство участников акций выражают требования мирно и в правовом поле.

Международная реакция на происходящее остается сдержанной, однако представители ООН и правозащитных организаций призвали иранские власти обеспечить право на мирный протест и предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения.