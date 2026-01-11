РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:01, 11 Январь 2026 | GMT +5

    «Иран смотрит на свободу»: Трамп заявил о готовности США помочь

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей, передает агентство Kazinform.

    Трамп
    Фото: pbs.org

    — Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь! — написал Президент Дональд Трамп в TruthSocial

    Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что участники уличных акций действуют в интересах президента США Дональда Трампа. Выступая с кратким телеобращением в пятницу, он сказал, что протестующие «разрушают собственные улицы, чтобы порадовать президента другой страны».

    Протесты в Иране продолжаются уже 14-й день, с 28 декабря. Поводом для массового недовольства стали резкий рост цен и обвальное падение курса иранского риала по отношению к доллару США: за год американская валюта подорожала примерно на 80%. Но экономические лозунги быстро превратились в политические — вплоть до требования вообще упразднить Исламскую республику и восстановить монархию.

    Тем временем Реза Пехлеви, сын последнего свергнутого шаха Ирана, призвал протестующих захватывать и удерживать центры городов.

    Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана.

    По информации правозащитников из американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), убиты уже около 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности. Согласно сведениям HRANA, более 2311 человек арестованы.

    Протесты в мире Иран Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
