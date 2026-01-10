Верховный лидер Ирана обвинил протестующих в действиях в интересах США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне продолжающихся протестов заявил, что участники уличных акций действуют в интересах президента США Дональда Трампа. Выступая с кратким телеобращением в пятницу, он сказал, что протестующие «разрушают собственные улицы, чтобы порадовать президента другой страны».

— Вчера вечером в Тегеране группа вандалов и бунтовщиков пришла и разрушила здание, принадлежащее государству, самим людям, просто чтобы угодить президенту Соединенных Штатов, — сказал Хаменеи.

Али Хаменеи предупредил, что власти не намерены терпеть действия тех, кого он охарактеризовал как «наемников иностранцев».

С его слов, Исламская республика «не отступит» перед лицом протестующих, которых он назвал «вандалами» и «диверсантами».

Supreme Leader Ali Khamenei on Friday said the Islamic Republic of Iran "will not back down in the face of saboteurs," speaking a day after nationwide unrest rocked the country. pic.twitter.com/wxrigGaxAk — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Во время его выступления присутствующие в зале скандировали антиамериканские лозунги.

Заявление прозвучало на фоне масштабных протестов, продолжающихся с конца декабря и охвативших Тегеран и другие города. Акции проходят несмотря на введенное властями общенациональное отключение интернета и телефонной связи. По данным мониторинговой организации NetBlocks, коммуникационный блэкаут начался в четверг и продолжился в пятницу, что существенно ограничило возможность независимой проверки масштабов происходящего.

Официальные СМИ Ирана в пятницу заявили, что насилие и поджоги были организованы «террористическими агентами» США и Израиля. Также сообщается о наличии погибших и пострадавших, при этом не уточняется численность жертв. В эфире иранского телевидения были показаны кадры с горящими автобусами, автомобилями, станциями метро и банковскими зданиями. Власти также возложили ответственность за беспорядки на оппозиционную организацию «Моджахедин-е Халк».

По данным базирующейся в США и критически настроенной к властям Ирана правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, в ходе протестов погибли 42 человека, включая протестующих и сотрудников сил безопасности, а число задержанных превысило 2,2 тыс. человек. Эти сведения не подтверждены официальными иранскими источниками.

Изначально протесты носили социально-экономический характер. В декабре иранский риал обвалился до уровня около 1,4 млн за доллар США на фоне усиления санкционного давления и последствий июньского военного противостояния с Израилем. Инфляция, по официальным данным, превысила 40%. В дальнейшем в ходе акций все чаще стали звучать лозунги, направленные непосредственно против властей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон «придет на помощь» иранским протестующим в случае применения против них массового насилия. В интервью американским СМИ он подчеркнул, что Тегерану было сделано жесткое предупреждение о возможных последствиях, однако отказался говорить о прямой поддержке Пехлеви или о личной встрече с ним, назвав такой шаг преждевременным.

По оценкам аналитиков, нынешние события стали самым серьезным внутренним вызовом для иранских властей за последние несколько лет, хотя пока не достигли масштабов общенациональных протестов 2022 года. Власти Ирана продолжают заявлять о готовности к диалогу по экономическим требованиям, одновременно характеризуя часть протестной активности как насильственные беспорядки и задействуя силовые структуры для их подавления.

