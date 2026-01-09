Иран находится без интернет-соединения уже 12 часов — NetBlocks

Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Iran is now in the midst of a nationwide internet blackout; the incident follows a series of escalating digital censorship measures targeting protests across the country and hinders the public’s right to communicate at a critical moment 📉 pic.twitter.com/vKpVUUmNJs — NetBlocks (@netblocks) January 8, 2026

— Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета, — пишет NetBlocks.

Корреспондент Al Jazeera Тохид Асади, ведя репортаж из Тегерана рано утром в пятницу, сообщил, что тысячи людей вышли на улицы столицы, начиная примерно с 20:00 по местному времени в четверг.

— Мы увидели, как на улицы вышло множество новых районов иранской столицы. Пока я ехал из центра города, несколько улиц были перекрыты, — сказал Асади, отметив, что между протестующими и полицией произошли столкновения.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана, где владельцы многих магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен. Сообщается, что риал, национальная валюта Ирана, достигла исторического минимума, превысив отметку 1,46 млн риалов за доллар США на открытом рынке.

Как пишет Al Jazeera, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к «максимальной сдержанности» в подавлении демонстраций.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своей первой реакции на протесты заявил, что участников беспорядков необходимо «поставить на место».

В свою очередь председатель Верховного суда Голамхоссейн Мохсени-Эджеи отметил, что к зачинщикам беспорядков не будет проявлено снисхождения, при этом, допустив готовность властей выслушивать законные социальные требования граждан.

— Если кто-то выходит на улицы с целью организации беспорядков или создания угрозы безопасности, или поддерживает их, то у них не остается никаких оправданий. Ситуация стала совершенно очевидной. Теперь они действуют в сговоре с врагами Исламской Республики Иран, — сказал он.

На этой неделе глава ООН Антонио Гутерриш подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших жертв, связанных с протестами, призвав власти Исламской Республики соблюдать право на свободу выражения мнения, ассоциаций и мирных собраний.