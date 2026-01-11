Протесты в Иране: столкновения продолжаются

Тем временем Реза Пехлеви, сын последнего свергнутого шаха Ирана, призвал протестующих захватывать и удерживать центры городов.

По информации правозащитников из американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), убиты уже около 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности. Согласно сведениям HRANA, более 2311 человек арестованы.

Данные о 50 погибших подтверждает и базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights (IHRNGO), она также утверждает, что среди убитых девять детей.

Призывы Резы Пехлеви и угрозы Трампа

На видеокадрах, полученных BBC несмотря на отключение интернета, видны толпы людей, скандирующих лозунги против верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Многие протестующие скандируют имя Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана.

Пехлеви, находящийся в США, призвал иранцев продолжать протесты в субботу и воскресенье и идти дальше — захватывать и удерживать центры городов.

Он также заявил, что «готовится вернуться в Иран», чтобы «быть с вами, с великим народом Ирана, когда победит наша национальная революция». «Я верю, что этот день очень близок», — сказал Пехлеви в видеообращении, размещенном в сети Х.

Иран обвиняет США в разжигании беспорядков. Постоянный представитель Ирана при ООН в письме в Совет Безопасности заявил, что Вашингтон «вмешивается во внутренние дела Ирана посредством угроз, подстрекательства и сознательного поощрения нестабильности и насилия».

Президент США Дональд Трамп, в июне бомбивший иранские ядерные объекты, в пятницу в очередной раз пригрозил отдать приказ о новых ударах, если власти будут убивать протестующих. Он добавил, что участие США не означает «ввода наземных войск».

Рано утром в субботу госсекретарь США Марко Рубио написал в сети X:

— Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН глубоко обеспокоена гибелью людей.

— Люди в любой точке мира имеют право на мирные демонстрации, а правительства несут ответственность за защиту этого права и за обеспечение его соблюдения, — сказал он.

Как начались протесты

Протесты в Иране продолжаются уже 14-й день, с 28 декабря.

Поводом для массового недовольства стали резкий рост цен и обвальное падение курса иранского риала по отношению к доллару США: за год американская валюта подорожала примерно на 80%.

Но экономические лозунги быстро превратились в политические — вплоть до требования вообще упразднить Исламскую республику и восстановить монархию.

Хотя еще в среду президент Масуд Пезешкиан отдал приказ не принимать «никаких мер» против мирных протестующих, позднее власти ужесточили риторику. Совет национальной безопасности Ирана заявил, что в отношении протестующих, которых он назвал «вооруженными вандалами» и «нарушителями мира и безопасности», будут приняты «решительные и необходимые правовые меры».

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что не потерпит того, что оно назвало «террористическими актами», и подчеркнуло, что продолжит свои операции «до полного провала плана врага». Армия пообещала защищать национальные интересы Ирана, стратегическую инфраструктуру и государственную собственность.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне продолжающихся протестов заявил, что участники уличных акций действуют в интересах президента США Дональда Трампа. Выступая с кратким телеобращением в пятницу, он сказал, что протестующие «разрушают собственные улицы, чтобы порадовать президента другой страны».

Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана.