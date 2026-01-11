Иран предупредил об ударах по Израилю и базам США в случае нападения

— В случае военного нападения со стороны США нашими законными целями станут как оккупированная территория, так и центры американских военных и судоходство, — заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье, 11 января, в ходе чрезвычайного заседания этого органа.

Под «оккупированной территорией» Галибаф подразумевал Израиль, право на существование которого не признается иранским руководством.

— Мы будем действовать, исходя из любых объективных признаков угрозы, — пригрозил иранский политик.

Израиль на фоне заявлений Ирана перешел в режим повышенной готовности, передает The Times of Israel.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заверил в поддержке участников масштабных протестов в Иране, не утихающих уже две недели. Протесты распространились на более сотни городов и поселков во всех провинциях Ирана.