Рассматриваем очень жесткие варианты в отношении Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные рассматривают «очень жесткие варианты» возможных действий в отношении Ирана на фоне сообщений о гибели участников протестов.

Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One в воскресенье, Трамп отметил, что, по его оценке, иранские власти «начинают переходить» обозначенную им ранее красную линию.

— Похоже, что они начинают ее переходить. Есть люди, которые были убиты, а этого не должно было происходить… Они правят с помощью насилия, — заявил президент США.

.@POTUS on Iran: «We’re looking at some very strong options… I’m getting an hourly report, and we’re going to make a determination very soon.» pic.twitter.com/XnDOCZSMpv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

Он подчеркнул, что ситуация рассматривается «очень серьезно», а решения могут быть приняты в ближайшее время.

— Военные этим занимаются, и мы рассматриваем очень жесткие варианты. Мы примем решение, — сказал Трамп, добавив, что ежечасно получает обновления о развитии событий.

Глава Белого дома также заявил, что Иран якобы обратился к США с предложением провести новый раунд переговоров по ядерной программе.

— Встреча готовится… Они хотят вести переговоры. Но, возможно, нам придется действовать еще до встречи, — сказал он.

В то же время, как сообщает Reuters, Трамп намерен обсудить ситуацию с ключевыми советниками, при этом в Вашингтоне рассматривается широкий спектр мер — от дипломатических шагов до военных.

Trump says Iran 'starting to' cross US red lines as protesters die in government crackdown https://t.co/1iqaezbuZ2 — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил США от совершения «ошибочного расчета», заявив, что в случае атаки на Иран «оккупированные территории, а также все базы и корабли США станут законной целью».

По данным американской правозащитной организации HRANA, за время протестов в Иране были погибли 490 демонстрантов и 48 представителей сил безопасности, а также осуществлено более 10 600 задержаний.

Официальные власти Ирана не комментировали эти цифры и не публиковали собственные данные по количеству погибших.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Иране объявлен трехдневный национальный траур по погибшим во время протестов.

