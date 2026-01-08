Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в Белом доме

— Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия, которые у нас были. Я оценил его звонок и тон, и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем. Договоренности ведутся между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, — написал президент Дональд Трамп в TruthSocial.

5 января, через два дня после того, как Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе, Трамп выступил с угрозами в адрес Колумбии, Мексики и Кубы.

Между тем Дональд Трамп сообщил о расширении торгово-экономических связей между США и Венесуэлой, заявив о том, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от их новой нефтяной сделки.

Также сообщалось, что Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, продажу которой президент Соединенных Штатов Америки буду контролировать, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и США.

7 января США захватили два связанных с Венесуэлой танкера.