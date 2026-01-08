РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:51, 07 Январь 2026 | GMT +5

    США задержали два нефтяных танкера

    Один из них — российский нефтяной танкер «Маринера», на него высадились Военно-морские силы США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: x.com/Southcom

    На судно «Маринэра» в открытом море высадились Военно-морские силы США, связь с ним была утеряна, сообщает Минтранс РФ.

    Судно «Маринэра» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.

    Позже, по информации ВВС, Южное командование США сообщило о захвате еще одного танкера «теневого флота» в водах Карибского моря. Как заявили военные, судно Sophia не имело гражданства.

    Ранее США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

