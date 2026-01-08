США задержали два нефтяных танкера
Один из них — российский нефтяной танкер «Маринера», на него высадились Военно-морские силы США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
На судно «Маринэра» в открытом море высадились Военно-морские силы США, связь с ним была утеряна, сообщает Минтранс РФ.
Судно «Маринэра» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.
Позже, по информации ВВС, Южное командование США сообщило о захвате еще одного танкера «теневого флота» в водах Карибского моря. Как заявили военные, судно Sophia не имело гражданства.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
Ранее США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.