США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой

Санкции направлены против должностных лиц, партнеров и судов, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы «Petroleos de Venezuela, S.A.» (PDVSA):

В заявлении сообщается, что все имущество и доли участия в собственности юридических лиц заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC.

Также блокируются любые юридические лица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным юридическим лицам.

Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на граждан США и иностранных лиц.

Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут подвергнуться риску применения санкций за участие в определенных транзакциях или деятельности с участием заблокированных лиц.

Запреты включают в себя предоставление любых денежных средств, товаров или услуг любому указанному или заблокированному лицу или в его интересах, а также получение любых денежных средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли новые удары по пяти судам «наркотеррористов».