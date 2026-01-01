РУ
    17:20, 01 Январь 2026 | GMT +5

    США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против четырех компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, и включило в санкционный список четыре связанные с ними нефтяных танкера, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Министерство финансов США.

    Министерство финансов США
    Фото: en.wikipedia.org/wiki/

    Санкции направлены против должностных лиц, партнеров и судов, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы «Petroleos de Venezuela, S.A.» (PDVSA):

    В заявлении сообщается, что все имущество и доли участия в собственности юридических лиц заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC.

    Также блокируются любые юридические лица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным юридическим лицам.

    Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на граждан США и иностранных лиц.

    Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут подвергнуться риску применения санкций за участие в определенных транзакциях или деятельности с участием заблокированных лиц.

    Запреты включают в себя предоставление любых денежных средств, товаров или услуг любому указанному или заблокированному лицу или в его интересах, а также получение любых денежных средств, товаров или услуг от любого такого лица.

    Ранее сообщалось, что военные США нанесли новые удары по пяти судам «наркотеррористов».

