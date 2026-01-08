Венесуэла будет закупать только американские товары - Трамп

— Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки. Эти закупки будут включать, среди прочего, американскую сельскохозяйственную продукцию, а также лекарства, медицинское оборудование и аппаратуру американского производства для улучшения электросетевой и энергетической сферы Венесуэлы. Другими словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера — мудрый выбор и очень хорошее решение для народа Венесуэлы и Соединенных Штатов. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу! — сообщил Дональд Трамп в TruthSocial.