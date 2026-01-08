Венесуэла будет закупать только американские товары - Трамп
Президент Дональд Трамп сообщил о расширении торгово-экономических связей между США и Венесуэлой, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
— Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки. Эти закупки будут включать, среди прочего, американскую сельскохозяйственную продукцию, а также лекарства, медицинское оборудование и аппаратуру американского производства для улучшения электросетевой и энергетической сферы Венесуэлы. Другими словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера — мудрый выбор и очень хорошее решение для народа Венесуэлы и Соединенных Штатов. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу! — сообщил Дональд Трамп в TruthSocial.
Ранее сообщалось, что Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, продажу которой президент Соединенных Штатов Америки буду контролировать, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и США.