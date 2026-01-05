Трамп выступил с угрозами в адрес Колумбии, Мексики и Кубы

Как сообщает Politico, отвечая на вопрос о возможной военной операции США против Колумбии, президент США сказал: «По-моему, это звучит неплохо».

Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что Колумбией руководит «больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам».

— И он не будет этим заниматься очень долго. Поверьте мне, — сказал американский лидер, имея в виду Петро.

Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны главы Колумбии, ​​который призвал Трампа «прекратить клеветать» на него, а также обратился к странам Латинской Америки с предложением объединиться.

Трамп также сказал, что правительство Кубы может вскоре рухнуть, добавив, что американское военное вмешательство на Кубе не требуется.

— Куба готова пасть. У Кубы сейчас нет доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти. Теперь они ничего не получают. Куба буквально готова пасть, — сказал он.

Кроме того глава Белого дома предупредив Мексику, заявив, что стране «нужно взять себя в руки», потому что через нее хлынул поток наркотиков.

Трамп назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «замечательным человеком» и заявил, что предлагал ей направить американские войска в Мексику каждый раз, когда разговаривал с ней.

— Мексиканское правительство способно решить эту проблему, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны, — добавил он.

Ранее американский лидер заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности., но после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро эта тема вызвала еще больший резонанс.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес временного лидера Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, то заплатит очень высокую цену, возможно, более высокую, чем Мадуро».