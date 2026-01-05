Дания призвала администрацию Трампа прекратить угрозы

— Нам, безусловно, нужна Гренландия, — сказал Дональд Трамп в интервью The Atlantic в воскресенье.

Президент США и его политические союзники утверждают, что владение Гренландией необходимо США для обеспечения национальной безопасности, но после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро эта тема вызвала еще больший резонанс.

Кэти Миллер, жена старшего советника Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в X пост с картой Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, и надписью «Скоро».

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен опубликовала заявление на своем официальном сайте.

— Я должна сказать об этом напрямую Соединенным Штатам. Нет абсолютно никакого смысла говорить о том, что Соединенным Штатам необходимо захватить Гренландию. Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Содружества, — заявила Метте Фредериксен.

Она отметила, что Дания и Гренландия, будучи членами НАТО, находятся под защитой альянса, а оборонное соглашение с США уже предоставляет стране «широкий доступ в Гренландию».

Также премьер-министр сообщила, что Дания вложила значительные средства в обеспечение безопасности в Арктике.

— Поэтому я настоятельно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые ясно дали понять, что они не продаются, — заявила Метте Фредериксен.

Посол Дании в США также опубликовал ответ в X.

— Мы — близкие союзники и должны продолжать работать вместе. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО, — написал Йеспер Мёллер Сёренсен.

Гренландия обладает такими природными ресурсами, как нефть, газ и редкоземельные элементы. Дания отвечает за внешнюю политику и оборону автономной территории.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес временного лидера Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, то заплатит очень высокую цену, возможно, более высокую, чем Мадуро».