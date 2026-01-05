Заплатит высокую цену, чем Мадуро: Трамп пригрозил временному лидеру Венесуэлы

Комментарии Трампа знаменуют собой смену риторики по сравнению с тем, что было днем ранее, когда он заявил журналистам, что Родригес «вежливо» побеседовала с госсекретарем Марко Рубио.

Однако позже в субботу Родригес заявила, что Николас Мадуро — «единственный президент Венесуэлы», и призвала к его «немедленному освобождению».

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета в воскресенье вечером, Трамп заявил: «Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам в их стране, которые позволят нам восстановить их страну».

Родригес заявила в своем обращении, написанном на испанском языке, что Венесуэла пригласила США к совместной работе «по повестке дня сотрудничества» «в рамках международного права».

— Президент Дональд Трамп: наш народ и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Такова всегда была позиция президента Николаса Мадуро, и такова позиция всей Венесуэлы в данный момент, — написала Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы.