Заплатит высокую цену, чем Мадуро: Трамп пригрозил временному лидеру Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес временного лидера Венесуэлы Делси Родригес, заявив The Atlantic, что «если она не поступит правильно, то заплатит очень высокую цену, возможно, более высокую, чем Мадуро», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Комментарии Трампа знаменуют собой смену риторики по сравнению с тем, что было днем ранее, когда он заявил журналистам, что Родригес «вежливо» побеседовала с госсекретарем Марко Рубио.
Однако позже в субботу Родригес заявила, что Николас Мадуро — «единственный президент Венесуэлы», и призвала к его «немедленному освобождению».
Выступая перед журналистами на борту президентского самолета в воскресенье вечером, Трамп заявил: «Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам в их стране, которые позволят нам восстановить их страну».
Родригес заявила в своем обращении, написанном на испанском языке, что Венесуэла пригласила США к совместной работе «по повестке дня сотрудничества» «в рамках международного права».
— Президент Дональд Трамп: наш народ и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Такова всегда была позиция президента Николаса Мадуро, и такова позиция всей Венесуэлы в данный момент, — написала Делси Родригес.
Ранее сообщалось, что Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы.