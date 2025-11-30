Трагедия в Гонконге: Пекин запускает кампанию по пожарной безопасности

Власти материкового Китая запускают масштабную программу по проверке и устранению рисков возгорания в высотных зданиях.

Решение было принято спустя несколько дней после крупного пожара в жилом комплексе Гонконга, который стал самым смертоносным за последние десятилетия и унес жизни как минимум 128 человек.

По данным телеканала CCTV, уведомление властей предусматривает выявление и устранение нарушений пожарной безопасности на государственных и частных объектах — от жилых многоэтажек до офисных зданий, больниц и торговых центров. Особое внимание обещают уделить небезопасным практикам эксплуатации зданий и слабой системе управления рисками.

Кампания нацелена на предотвращение подобных трагедий и усиление контроля за соблюдением норм безопасности по всей стране.

Напомним, власти Гонконга объявили, что с субботы в городе начался трехдневный траур в память о жертвах разрушительного пожара в жилом комплексе.

Власти также усилили финансовую помощь пострадавшим: каждая семья погибших получит 200 тысяч гонконгских долларов, а дополнительные выплаты в размере 50 тысяч гонконгских долларов начнутся со следующей недели. Государство берет на себя расходы на кремацию и похороны, а департамент гигиены организует места для кремации и колумбарии.

Пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживало порядка четырех тысяч человек. Причиной катастрофы в ЖК Гонконга могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.