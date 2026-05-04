    Токаев провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта

    В своем выступлении Глава государства отметил, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации. Также Президент дал ряд поручений по внедрению ИИ в сферы жизни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX–XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.

    — Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные — критически важным ресурсом. В этой связи Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление. Наша цель — трансформировать Казахстан в современное цифровое государство. Мы создали необходимую институциональную инфраструктуру, теперь нам предстоит обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики, — заявил Президент.

    При этом Казахстан будет руководствоваться принципом «технологической осмотрительности», оставаясь твердо приверженными национальным интересам, сказал Токаев.

    Также в ходе Совета по ИИ Президент поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП, и внедрить базовый учет во всех госорганах.

    Президент сообщил, что Казахстан формирует благоприятную среду для привлечения специалистов и инвестиций со всего мира, внедряя цифровизацию миграционных процедур и новые инструменты, включая «Золотую визу». Кроме того, стало известно, что внедрять искусственный интеллект в промышленную сферу намерены в Казахстане.

    Также Глава государства поручил проработать параметры проекта «Долина ЦОД» и усилить кибербезопасность, и рассказал о цифровых ИИ-решениях в госуправлении. 

    Зарина Жакупова
    Автор