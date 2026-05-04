Президент рассказал о цифровых и ИИ-решениях в госуправлении

Во время проведения второго заседания Совета по развитию искусственного интеллекта Глава государства подчеркнул значимость внедрения искусственного интеллекта в реализацию ключевых государственных инициатив, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, согласно данным Всемирного банка, цифровая экономика уже формирует более 15% мирового ВВП.

— Эта трансформация пока только отчасти коснулась нашей страны. В прошлом месяце Казахстан сделал важный шаг в этом направлении, успешно запустив единую платформу таможенного оформления KEDEN. Теперь время оформления декларации составляет менее минуты, большая часть документов обрабатывается автоматически. Параллельно создается национальная логистическая платформа Smart Cargo с прямым доступом к 127 источникам данных. Платформа позволит внедрить механизм ускоренного пересечения границы для добросовестных компаний. Коренные изменения произошли в фискальной сфере. Интегрированная система налогового администрирования сократила время обработки документов с часа до одной минуты, облегчив сервис для двух миллионов налогоплательщиков, — заявил Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Президент также подчекнул, что важным достижением стал запуск платформы Smart Data Finance, которая агрегирует аналитические данные из 78 источников от мобильных переводов до авиаперелетов. Онлайн-мониторинг бюджета дает возможность предотвратить рисковые платежи на сотни миллиардов тенге. На базе Национального каталога товаров, содержащего свыше 23 миллионов позиций, создается прогнозно-аналитическая модель государственных закупок, которая позволит сэкономить более 200 миллиардов тенге ежегодно.