Токаев потребовал внедрить базовый учет во всех госорганах

Глава государства, выступая в ходе второго заседания Совета по развитию искусственного интеллекта, напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому Правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan Правительством отобраны так называемые «проекты-ледоколы». Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом, на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, «быть или не быть», — заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.