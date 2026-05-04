Президент поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП

Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации. Об этом стало известно на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.