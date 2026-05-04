Президент поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП
Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации. Об этом стало известно на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Понятие «цифровая экономика» все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП, — поручил Глава государства.
Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.
Отметим, что сегодня Глава государства провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта.