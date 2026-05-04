Внедрять искусственный интеллект в промышленную сферу намерены в Казахстане

Об этом Президент Казахстана рассказал, выступая на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана предложил на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Обращаясь к участникам Совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики.

— По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно, — отметил Токаев.

По словам Президента РК, Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего, в сфере реальной экономики и цифровых платформ.

— В этой связи считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий. Предлагаю сосредоточиться на горно-металлургическом комплексе, энергетике, агропромышленном секторе, логистике, сделав акцент на рост производительности, снижение издержек и повышение эффективности управления. Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей, — отметил Президент Казахстана.

В ходе заседания Совета также выступили заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, генеральный директор Sinovation Ventures Ли Кай Фу, генеральный директор Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, профессор Khalifa University of Science and Technology Меруан Дебба, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Эбтесам Аль Мазруи и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг.

