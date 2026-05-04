    Внедрять искусственный интеллект в промышленную сферу намерены в Казахстане

    Об этом Президент Казахстана рассказал, выступая на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Министерство науки и высшего образования

    Президент Казахстана предложил на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Обращаясь к участникам Совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики.

    — По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно, — отметил Токаев.

    По словам Президента РК, Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего, в сфере реальной экономики и цифровых платформ.

    Фото: Акорда

    — В этой связи считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий. Предлагаю сосредоточиться на горно-металлургическом комплексе, энергетике, агропромышленном секторе, логистике, сделав акцент на рост производительности, снижение издержек и повышение эффективности управления. Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей, — отметил Президент Казахстана.

    В ходе заседания Совета также выступили заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, генеральный директор Sinovation Ventures Ли Кай Фу, генеральный директор Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, профессор Khalifa University of Science and Technology Меруан Дебба, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Эбтесам Аль Мазруи и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг.

    Токаев и члены Совета по ИИ
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта.

    ИИ Казахстан Касым-Жомарт Токаев Президент Промышленность Цифровизация
    Зарина Жакупова
    Автор