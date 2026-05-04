Казахстан внедряет «Золотую визу» и формирует датацентричную модель для развития ИИ — Токаев

Казахстан формирует благоприятную среду для привлечения специалистов и инвестиций со всего мира, внедряя цифровизацию миграционных процедур и новые инструменты, включая «Золотую визу». Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, отметив также необходимость перехода к датацентричной модели управления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры. Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение «Золотой визы», которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели «Золотой визы» и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

— Структурированные данные — это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах. Мы теряем время и возможности, — заявил Глава государства.

Он отметил, что Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта, а Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса.

— В целом, для полного перехода к датацентричной модели управления Правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности — стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых «озер данных». Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок, — заявил Глава государства.

В ходе заседания Глава государства поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП.

Президент также заявил, что широкое применение цифрового тенге кардинально меняет систему управления бюджетными расходами, обеспечивая их прозрачность и сокращая транзакционные издержки. Глава государства подчеркнул значимость внедрения искусственного интеллекта в реализацию ключевых государственных инициатив.

Токаев отметил, что без единой системы государственных данных искусственный интеллект неэффективен. Проработать параметры проекта «Долина ЦОД» и усилить кибербезопасность поручил Президент.

Кроме того, стало известно, что в стране намерены внедрять искусственный интеллект в промышленную сферу.