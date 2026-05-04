Токаев: цифровой тенге повышает прозрачность бюджета и снижает транзакционные издержки

Широкое применение цифрового тенге кардинально меняет систему управления бюджетными расходами, обеспечивая их прозрачность и сокращая транзакционные издержки. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, отметив, что цифровизация экономики становится ключевым требованием времени и открывает новые возможности для развития Казахстана как финансового центра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики — требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют переход на полностью безналичную экономику. Хороший пример показывает Китай, обрабатывающий через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

— Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр. В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет, — сказал Глава государства.

Президент отметил важность обеспечения перехода к «экономике реального времени», потому что в традиционной системе государство всегда в роли «догоняющего».

— К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений. В частности, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы — это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Президент сегодня провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта. Глава государства поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП.