    Токаев наградил волонтеров и рабочих Туркестана за вклад в проведение ОТГ

    По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами группу граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Указом Президента за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами. Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры, — сказано в сообщении Акорды.

    За большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане наградить следующих граждан:

    Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

    Әбішов Мұхтар

    Пірназарұлы

    садовник ГКУ «Жасыл саябақтар», район Байдибек Туркестанской области

    Кузембаева Амина Байдусеновна

    рабочий КГУ «Темирлан благоустройство», Ордабасынский район Туркестанской области

    Қонысов Ердос

    Ақболатұлы

    экскурсовод филиала «Литературно-культурный музей имени С. Ерубаева» ГККП «Туркестанский областной историко-краеведческий музей» управления культуры Туркестанской области

    Матибаева Райхан

    Темирбайқызы

    рабочий КГУ «Ленгір тазалық», Толебийский район Туркестанской области

    Орынбасар Парымбек Қаныбекұлы

    инженер-гидротехник ГКП «Тұран су», город Туркестан;

    Медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Абдиев Тахир

    Батырбекұлы

    заведующий Туркестанской городской подстанцией № 1 ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Туркестанской области

    Адешов Сырым

    Серикбаевич

    рабочий КГУ «Жасыл қала», город Кентау Туркестанской области

    Алимбеков Руслан

    Муратович

    директор ТОО «Аулие ата», Туркестанская область

    Әбдраев Мадияр

    Ізбасарұлы

    рабочий ТОО «Түркістан жарық-тазалық», город Туркестан

    Байнеев Бағдат

    Мұқашұлы

    тракторист ГКП «Созақ сәулет», Созакский район Туркестанской области

    Бекжанов Алимбек

    Шамбилович

    водитель КГУ «Жетысай қызмет» акимата Жетысайского района, Туркестанская область

    Бектаев Эрнар

    Нуралиевич

    волонтер, Туркестанская область

    Бойбусинов Алдибек

    Нугмонович

    рабочий КГУ «Хозяйственная деятельность Шардаринского района», Туркестанская область

    Бурибаев Бейдилда

    Есимханович

    водитель КГУ «Отырар 2050», Отырарский район Туркестанской области

    Есимов Мекенбай

    Суйнбекович

    директор ТОО «КДСМ», Туркестанская область

    Кабулова Салтанат

    Орынбасаровна

    дворник КГУ «Мырзакент-Қызмет», Мактааральский район Туркестанской области

    Қожамбердіұлы

    Ғабит

    садовник КГУ «Жасыл Арыс», Туркестанская область

    Маканбай Айда Орынбасарқызы

    волонтер, город Туркестан

    Мирзамуратов Нургали

    Алтаевич

    рабочий КГУ «Сарыагаш қызмет» акимата Сарыагашского района, Туркестанская область

    Мырзалиев Толеби

    Адилжанулы

    главный специалист ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

    Омаров Алишер

    Абдувахитович

    волонтер, город Туркестан

    Таскынбаев Абибулла Мусабекович

    рабочий КГУ «Келес қызмет» акимата Келесского района, Туркестанская область.

    15 мая в Туркестане состоялся неформальный саммит ОТГ. Туркестан был выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира. Город с древней историей активно готовился к важному международному мероприятию.

    Напомним, в ходе неформального саммита ОТГ Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира и заявил о том, что в Туркестане появится Центр тюркской цивилизации.

    Президент высоко отметил вклад жителей Туркестана в организацию саммита ОТГ.

    Зарина Жакупова
