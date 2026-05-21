Токаев наградил волонтеров и рабочих Туркестана за вклад в проведение ОТГ

По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами группу граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Указом Президента за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами. Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры, — сказано в сообщении Акорды.

За большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане наградить следующих граждан:

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Әбішов Мұхтар Пірназарұлы – садовник ГКУ «Жасыл саябақтар», район Байдибек Туркестанской области Кузембаева Амина Байдусеновна – рабочий КГУ «Темирлан благоустройство», Ордабасынский район Туркестанской области Қонысов Ердос Ақболатұлы – экскурсовод филиала «Литературно-культурный музей имени С. Ерубаева» ГККП «Туркестанский областной историко-краеведческий музей» управления культуры Туркестанской области Матибаева Райхан Темирбайқызы – рабочий КГУ «Ленгір тазалық», Толебийский район Туркестанской области Орынбасар Парымбек Қаныбекұлы – инженер-гидротехник ГКП «Тұран су», город Туркестан;

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абдиев Тахир Батырбекұлы – заведующий Туркестанской городской подстанцией № 1 ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Туркестанской области Адешов Сырым Серикбаевич – рабочий КГУ «Жасыл қала», город Кентау Туркестанской области Алимбеков Руслан Муратович – директор ТОО «Аулие ата», Туркестанская область Әбдраев Мадияр Ізбасарұлы – рабочий ТОО «Түркістан жарық-тазалық», город Туркестан Байнеев Бағдат Мұқашұлы – тракторист ГКП «Созақ сәулет», Созакский район Туркестанской области Бекжанов Алимбек Шамбилович – водитель КГУ «Жетысай қызмет» акимата Жетысайского района, Туркестанская область Бектаев Эрнар Нуралиевич – волонтер, Туркестанская область Бойбусинов Алдибек Нугмонович – рабочий КГУ «Хозяйственная деятельность Шардаринского района», Туркестанская область Бурибаев Бейдилда Есимханович – водитель КГУ «Отырар 2050», Отырарский район Туркестанской области Есимов Мекенбай Суйнбекович – директор ТОО «КДСМ», Туркестанская область Кабулова Салтанат Орынбасаровна – дворник КГУ «Мырзакент-Қызмет», Мактааральский район Туркестанской области Қожамбердіұлы Ғабит – садовник КГУ «Жасыл Арыс», Туркестанская область Маканбай Айда Орынбасарқызы – волонтер, город Туркестан Мирзамуратов Нургали Алтаевич – рабочий КГУ «Сарыагаш қызмет» акимата Сарыагашского района, Туркестанская область Мырзалиев Толеби Адилжанулы – главный специалист ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Омаров Алишер Абдувахитович – волонтер, город Туркестан Таскынбаев Абибулла Мусабекович – рабочий КГУ «Келес қызмет» акимата Келесского района, Туркестанская область.

15 мая в Туркестане состоялся неформальный саммит ОТГ. Туркестан был выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира. Город с древней историей активно готовился к важному международному мероприятию.

Напомним, в ходе неформального саммита ОТГ Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира и заявил о том, что в Туркестане появится Центр тюркской цивилизации.

Президент высоко отметил вклад жителей Туркестана в организацию саммита ОТГ.