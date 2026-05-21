Токаев наградил волонтеров и рабочих Туркестана за вклад в проведение ОТГ
По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами группу граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Указом Президента за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами. Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры, — сказано в сообщении Акорды.
За большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане наградить следующих граждан:
Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
|
Әбішов Мұхтар
Пірназарұлы
|
–
|
садовник ГКУ «Жасыл саябақтар», район Байдибек Туркестанской области
|
Кузембаева Амина Байдусеновна
|
–
|
рабочий КГУ «Темирлан благоустройство», Ордабасынский район Туркестанской области
|
Қонысов Ердос
Ақболатұлы
|
–
|
экскурсовод филиала «Литературно-культурный музей имени С. Ерубаева» ГККП «Туркестанский областной историко-краеведческий музей» управления культуры Туркестанской области
|
Матибаева Райхан
Темирбайқызы
|
–
|
рабочий КГУ «Ленгір тазалық», Толебийский район Туркестанской области
|
Орынбасар Парымбек Қаныбекұлы
|
–
|
инженер-гидротехник ГКП «Тұран су», город Туркестан;
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
|
Абдиев Тахир
Батырбекұлы
|
–
|
заведующий Туркестанской городской подстанцией № 1 ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Туркестанской области
|
Адешов Сырым
Серикбаевич
|
–
|
рабочий КГУ «Жасыл қала», город Кентау Туркестанской области
|
Алимбеков Руслан
Муратович
|
–
|
директор ТОО «Аулие ата», Туркестанская область
|
Әбдраев Мадияр
Ізбасарұлы
|
–
|
рабочий ТОО «Түркістан жарық-тазалық», город Туркестан
|
Байнеев Бағдат
Мұқашұлы
|
–
|
тракторист ГКП «Созақ сәулет», Созакский район Туркестанской области
|
Бекжанов Алимбек
Шамбилович
|
–
|
водитель КГУ «Жетысай қызмет» акимата Жетысайского района, Туркестанская область
|
Бектаев Эрнар
Нуралиевич
|
–
|
волонтер, Туркестанская область
|
Бойбусинов Алдибек
Нугмонович
|
–
|
рабочий КГУ «Хозяйственная деятельность Шардаринского района», Туркестанская область
|
Бурибаев Бейдилда
Есимханович
|
–
|
водитель КГУ «Отырар 2050», Отырарский район Туркестанской области
|
Есимов Мекенбай
Суйнбекович
|
–
|
директор ТОО «КДСМ», Туркестанская область
|
Кабулова Салтанат
Орынбасаровна
|
–
|
дворник КГУ «Мырзакент-Қызмет», Мактааральский район Туркестанской области
|
Қожамбердіұлы
Ғабит
|
–
|
садовник КГУ «Жасыл Арыс», Туркестанская область
|
Маканбай Айда Орынбасарқызы
|
–
|
волонтер, город Туркестан
|
Мирзамуратов Нургали
Алтаевич
|
–
|
рабочий КГУ «Сарыагаш қызмет» акимата Сарыагашского района, Туркестанская область
|
Мырзалиев Толеби
Адилжанулы
|
–
|
главный специалист ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
|
Омаров Алишер
Абдувахитович
|
–
|
волонтер, город Туркестан
|
Таскынбаев Абибулла Мусабекович
|
–
|
рабочий КГУ «Келес қызмет» акимата Келесского района, Туркестанская область.
15 мая в Туркестане состоялся неформальный саммит ОТГ. Туркестан был выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира. Город с древней историей активно готовился к важному международному мероприятию.
Напомним, в ходе неформального саммита ОТГ Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира и заявил о том, что в Туркестане появится Центр тюркской цивилизации.
Президент высоко отметил вклад жителей Туркестана в организацию саммита ОТГ.