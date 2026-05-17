Президент отметил вклад жителей Туркестана в организацию саммита ОТГ

По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, передает Kazinform со ссылкой на Telegram -канал Советника – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова.

На совещании Глава государства поблагодарил жителей города и акима области Нуралхана Кушерова за подготовку важного международного мероприятия.

Благодаря их эффективной работе Туркестан, как город, в котором расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал свой мощный потенциал в качестве притягательного центра культурно-гуманитарного взаимодействия и готовность к проведению крупных международных форумов.

По словам Президента, главы зарубежных государств и все участники саммита высоко оценили качество автомобильных дорог, чистоту и озеленение улиц и парковых зон.

Глава государства поручил акимам области и города продолжить работу по дальнейшему развитию и обустройству Туркестана — исторической жемчужины нашей страны и всего региона.

Он также сообщил о своем решении отметить государственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами большую группу сотрудников акиматов и административных работников, сотрудников военных и правоохранительных ведомств, коммунальных служб, волонтеров и других активистов за их добросовестный труд во благо Казахстана.

Напомним, в ходе неформального саммита ОТГ Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира и заявил о том, что в Туркестане появится Центр тюркской цивилизации.