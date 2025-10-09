«Таза қала» в Риддере: экологическое пробуждение города у подножия Алтая

Этот город, где природа и промышленность развиваются бок о бок, является домом для более чем 50 тысяч жителей.

Ведущие программы заглянули в повседневную жизнь Риддера, чтобы изучить санитарное состояние города, экологическую обстановку, культуру обращения с отходами среди населения, а также качество и динамику благоустроительных работ. Несмотря на живописную природу, регион сталкивается и с рядом экологических вызовов. Собранная информация была передана экспертам для детального анализа.

Пять тысяч человек приняли участие в субботнике

В Риддере, чья природа вызывает искреннее восхищение, работы по поддержанию чистоты ведутся круглый год. Уборка городских улиц — постоянный процесс: летом здесь убирают мусор, а зимой — снег.

Местные жители демонстрируют высокую экологическую осознанность. На днях состоялась масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», в рамках которой на субботник вышли более 5000 человек — яркое свидетельство неравнодушия горожан к окружающей среде.

Только за текущий год в городе было высажено свыше 15 тысяч деревьев. Во время последнего субботника жители посадили около 200 саженцев. Наибольшую популярность у горожан имеют такие породы деревьев, как ель, сосна, берёза и вяз — все они отлично приживаются в условиях алтайской почвы, с уровнем акклиматизации до 99%.

— Озеленение города — это общая ответственность, а не только задача акимата. Каждое посаженное дерево — словно завет, который мы оставляем будущему поколению, — поделилась мнением одна из участниц субботника.

Чистота у подножия гор: конный патруль усилил контроль

Активная работа по уборке мусора проводится и в предгорьях, окружающих Риддер. Местные жители выходят на очистку природы, вооружившись мешками и перчатками. Поводом послужило небрежное отношение к окружающей среде со стороны некоторых туристов. Особенно остро проблема стоит в живописных местах, таких как Ивановский хребет — многие отдыхающие не утруждают себя сбором и выносом мусора.

Из-за сложного горного рельефа проезд специальной техники в эти зоны невозможен.

В таких условиях незаменимым помощником стал конный патруль. Благодаря своей проходимости лошади позволяют контролировать экологическое состояние даже в самых труднодоступных участках.

— Подняться в горы верхом — и проще, и эффективнее. В некоторые места можно добраться только на лошади. Мы патрулируем замусоренные участки, при необходимости делаем замечания и помогаем поддерживать порядок, — рассказал представитель конного патруля.

Студенты изучают природу через гербарий

Жители Риддера гордятся своей активной позицией по сохранению и развитию зелёных территорий. В городе действует лесное хозяйство, а также расположен один из двух ботанических садов Казахстана.

Научный сотрудник дендрологического отдела ботанического сада Елена Исакова рассказала, что саду уже 90 лет.

— У ботанического сада богатая и интересная история. У нас до сих пор растут деревья, посаженные в 1940 году. Некоторые из них настолько сильны, что, по словам посетителей, от их стволов можно почувствовать энергетический заряд, — отметила Елена Исакова.

Чистота и уважение к природе — ценности, которые живут в сердцах молодёжи

На территории ботанического сада студенты колледжа, проходящие практику, на деле демонстрируют своё уважение к природе и экологическую осознанность.

— Мы используем необходимые инструменты, занимаемся составлением гербариев. Изучаем растения, стараемся понять их свойства и особенности, — рассказывает один из студентов.

Основная задача молодёжи — внести свой вклад в восстановление лесных массивов. Как видно, в Риддере созданы все условия для получения практического опыта и проведения научных исследований.

Секрет красивого двора

В Риддере множество ухоженных, благоустроенных дворов. Один из них — у дома жительницы Натальи Филипьевой. Оригинальные элементы декора она создаёт из того, что другие считают мусором. Сначала всему училась по интернету, затем всерьёз увлеклась творчеством. Уже более десяти лет Наталья преображает городские дворы.

— Иногда муж ворчит: мол, зачем ты домой мусор тягаешь? А я не хочу, чтобы двор пустовал. Материалы для поделок приносят соседи и друзья. Из всего этого рождаются красивые вещи, а это меня вдохновляет, — делится Наталья.

Первый фронт-офис «Таза Қазақстан»

В Риддере действует первый в стране фронт-офис инициативы «Таза Қазақстан», направленный на развитие экологической культуры. Руководит проектом и является его инициатором Ольга Вахрамеева.

По её словам, в городе ежегодно растёт количество участников молодёжного трудового отряда «Жасыл ел».

— В этом году мы добились серьёзных результатов. На крупном республиканском конкурсе Риддер одержал победу в номинации «Лучший город». Это высокая оценка нашего общего труда, — говорит она.

Во фронт-офисе официально трудятся 15 человек. Команда регулярно проводит лекции и тренинги по экопросвещению, организует субботники и реализует полезные проекты в сфере охраны окружающей среды.

Благодаря такой масштабной и системной работе Риддер постепенно превращается в по-настоящему зелёный город.

Проблемы спортивной инфраструктуры

Несмотря на позитивные перемены, в городе сохраняются и нерешённые вопросы. Один из них — состояние спортивной инфраструктуры. Подростки вынуждены заниматься спортом на полуразрушенном стадионе. Даже школьники проводят уроки физкультуры именно там, хотя территория абсолютно не приспособлена для тренировок: нет ни качественного покрытия, ни нормального оборудования.

Хотя реконструкция стадиона была запланирована на 2024 год, к текущему моменту ремонтные работы так и не начались.

Дополнительную тревогу вызывает самодельный спорткомплекс, расположенный на вершине горы. Из-за отсутствия современной инфраструктуры инициативные жители попытались создать условия для занятий спортом в труднодоступной местности.

Бродячие собаки и нерешённая проблема с мусором

Фауна Риддера столь же разнообразна, как и флора. Однако одной из проблем стало резкое увеличение числа бездомных собак. Большинство из них живут в подвалах и рядом с жилыми домами, а пищу ищут на мусорных свалках. Всё это представляет угрозу — особенно для детей.

— Детские площадки — в ужасном состоянии. Хотелось бы, чтобы акимат занялся не только санитарной ситуацией, но и обустроил безопасные игровые зоны. А ещё — навёл порядок с бродячими собаками, — говорит местная жительница.

Проблема несвоевременного вывоза мусора остаётся острой. По словам Анастасии Клемешовой, на встрече с акимом горожане уже поднимали эту тему. Но пока, по её словам, результатов не видно.

— Хотя мы платим за вывоз мусора, наш двор постоянно завален отходами. Мы надеемся, что эта проблема будет решена в ближайшее время, — сказала она.

Дождь снова обнажил слабые места

Риддер — город, где погода может резко измениться. Местные жители к этому уже привыкли. Но последний ливень показал: городская инфраструктура не справляется. Во многих районах после дождя резко поднялся уровень воды, что серьёзно затруднило движение автотранспорта. Ситуацию осложняет отсутствие асфальтового покрытия на многих улицах.

Что говорит аким?

Аким Риддера Думан Рахметкалиев подтвердил, что в курсе всех насущных проблем города.

— В настоящее время проводятся ремонтные работы по улучшению мусорных площадок. Уже отремонтировано 11 пунктов. В будущем планируется реконструкция ещё 50-60 таких объектов, — отметил он.

Что касается бродячих собак, волонтёры предлагали создать приют. Однако проект не был реализован из-за отсутствия финансирования.

— Для комплексного решения этой проблемы необходимо внести изменения в законодательство, иначе она будет затягиваться на годы. Тем не менее, акимат продолжает работу в этом направлении и держит ситуацию под контролем, — добавил аким.

Также аким заверил, что вопросы дорог и инфраструктуры будут решаться поэтапно:

— Акимат и впредь продолжит реализацию мер, направленных на улучшение качества жизни жителей Риддера, — подытожил Думан Рахметкалиев.

Экспертная оценка: взгляд со стороны

В соответствии с традицией программы, в завершение были подведены экспертные итоги.

— В городе необходимо обновить мусорные контейнеры. Также следует усилить работы по улучшению эстетического облика города, — отметила главный специалист отдела градостроительного планирования Гульдана Абиш.

— Возникло ощущение некой искусственности. Похоже, что, узнав о визите журналистов, заранее организовали субботник, чтобы произвести впечатление. Это моё личное мнение. Город, безусловно, красивый, но в нём ещё немало проблем, требующих решения, — поделился мнением депутат Мажилиса Даулет Мукаев.

— Необходимо наладить работу коммунальных служб, а также уделить внимание борьбе с отходами. Это ключевые направления, требующие системного подхода, — считает председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

Общая оценка и рейтинг

По результатам экспертной оценки город Риддер получил 19 баллов.

Рейтинг моногородов Казахстана выглядит следующим образом:

Аксу — 27 баллов Экибастуз — 26 баллов Абай — 24 балла Алтай — 24 балла Кентау — 23 балла Темиртау и Хромтау — по 22 балла Балхаш — 21 балл Рудный — 20 баллов Лисаковск — 19 баллов Риддер — 19 баллов Аксай и Шахтинск — по 18 баллов

