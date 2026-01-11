Сторонники Мадуро в Каракасе требуют вернуть президента

Участники митинга потребовали вернуть президента страны Николаса Мадуро, которого неделей ранее вывезли в США после его захвата американскими военными.

Подобные демонстрации проходят в столице ежедневно с момента доставки Мадуро и его супруги в Нью-Йорк, где президент Венесуэлы предстал перед судом.

Одновременно с уличными акциями венесуэльский МИД сообщил о начале переговоров с США по вопросу восстановления дипломатических отношений, разорванных в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа. В Вашингтоне подтвердили, что американская делегация уже посетила Каракас для обсуждения возобновления работы посольства.

На фоне этих контактов временно исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила об освобождении политических заключенных. По данным правозащитников, к 10 января были освобождены 18 человек.

Родственники других политзаключенных продолжают дежурить у тюрьмы Эль-Родео к востоку от Каракаса, надеясь на скорое освобождение своих близких. Правозащитные организации сообщают, что всего в Венесуэле содержится более 850 политических заключенных, большинство из которых были арестованы в период правления Мадуро.

Human Rights Watch ранее указывала, что многие из них находятся в режиме «инкоммуникадо» — без доступа к внешнему миру, что считается формой пытки.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что расценивает освобождение политзаключенных как «сигнал стремления к миру», и объявил об отмене второй волны запланированных ударов по Венесуэле. Также он анонсировал предстоящую встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

— Венесуэла по-крупному начала процесс освобождения своих политических заключенных. Спасибо! Я надеюсь, что эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Я надеюсь, они никогда об этом не забудут. Если забудут, для них это будет нехорошо, – написал Трамп в Truth Social.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что будет освобождено значительное число иностранных и венесуэльских заключенных.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе и доставили на корабле в Нью-Йорк.

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия. Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили в здание суда. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.