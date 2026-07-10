США подтвердили продолжение технических переговоров с Ираном

В Вашингтоне заявили, что по-прежнему рассчитывают на дипломатическое урегулирование с Тегераном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Соединенные Штаты продолжают придерживаться меморандума о взаимопонимании с Ираном и сохраняют приверженность поиску дипломатического решения, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщил высокопоставленный представитель администрации США, пишет The Times of Israel.

— Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску решения, и технические переговоры продолжаются, — говорится в заявлении, приписываемом высокопоставленному американскому чиновнику, которое Белый дом разослал журналистам.

В Белом доме отметили, что комментарии Дональда Трампа, ранее заявившего, что меморандум «утратил силу», отражают его отношение к действиям Тегерана после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и соседние страны.

При этом представитель администрации подчеркнул, что выполнение меморандума зависит от действий обеих сторон. В заявлении дается понять, что США по-прежнему готовы соблюдать его условия, если Иран будет делать то же самое.

— Меморандум основан на выполнении взаимных обязательств, а действия Ирана свидетельствуют о неприемлемом уровне их несоблюдения, — говорится в заявлении.

Напомним, на днях Трамп заявил, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном в районе Ормузского пролива.

В среду и четверг США нанесли две волны ударов по Ирану после того, как коммерческие судна подверглись ударам в Ормузском проливе. Минздрав Ирана сообщил о 14 погибших.

КСИР и вооруженные силы Ирана отвечали ракетными ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне, Катаре, а также Иордании.

17 июня был подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном после завершения вооруженного конфликта между обеими странами. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства в Ормузском проливе и продолжение переговоров по вопросам региональной безопасности и иранской ядерной программы.