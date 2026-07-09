Минздрав Ирана сообщил о 14 погибших после ударов США

Власти Ирана сообщили о новых жертвах американских ударов, а также о приостановке железнодорожного сообщения с Мешхедом в день похорон верховного лидера Али Хаменеи, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что за два дня американских ударов по территории страны погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.

Как заявил глава управления по связям с общественностью Минздрава Хосейн Керманпур, 47 пострадавших продолжают находиться в больницах, остальные были выписаны после оказания медицинской помощи. Ударам подверглись 5 регионов страны.

Тем временем агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти сообщило, что в результате одного из ударов по окрестностям города Ахваз погибли три человека, еще несколько получили ранения.

На фоне продолжающихся ударов государственное телевидение Ирана сообщило о приостановке железнодорожного сообщения между Тегераном и Мешхедом.

Following the criminal U.S. attack early this morning on a section of the Tehran-Mashhad railway, passenger train services have been disrupted. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 9, 2026

По данным государственной железнодорожной компании, движение было прекращено после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате, как утверждается, «преступной атаки американо-израильского противника». На место направлены аварийные бригады, а для пассажиров организованы автобусные перевозки.

Приостановка движения произошла за несколько часов до похорон верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в Мешхеде.

При этом израильская сторона ранее заявляла, что не участвовала в последних ударах США по территории Ирана.

Напомним, в ночь на четверг США нанесли удары по 90 объектам на территории Ирана. Днем ранее они атаковали 80 целей на территории исламской республики.