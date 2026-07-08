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    США заявили о начале мощных ударов по Ирану

    Центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале серии мощных ударов по территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Коммерческий танкер подвергся ударам в Ормузском проливе
    Фото: Fars News

    По данным CENTCOM, удары наносятся в ответ на атаки Ирана по трем коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее коммерческий танкер подвергся ударам в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел спустя несколько дней после завершения очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном.

    Позднее Axios и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщили, что по меньшей мере два коммерческих судна были поражены ракетами, выпущенными Корпусом стражей исламской революции Ирана.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор