США заявили о начале мощных ударов по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале серии мощных ударов по территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным CENTCOM, удары наносятся в ответ на атаки Ирана по трем коммерческим судам в Ормузском проливе.
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее коммерческий танкер подвергся ударам в Ормузском проливе.
Инцидент произошел спустя несколько дней после завершения очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном.
Позднее Axios и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщили, что по меньшей мере два коммерческих судна были поражены ракетами, выпущенными Корпусом стражей исламской революции Ирана.