Коммерческий танкер подвергся ударам в Ормузском проливе

Инцидент произошел спустя несколько дней после завершения очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Ормузском проливе коммерческий танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) во вторник утром.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в восьми морских милях к востоку от оманского Лимаха. В результате удара на борту возник пожар, однако сообщений о пострадавших или загрязнении окружающей среды не поступало.

Позднее Axios и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщили, что по меньшей мере два коммерческих судна были поражены ракетами, выпущенными Корпусом стражей исламской революции Ирана.

По данным Axios, оба судна получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.

Reuters отмечает, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) эти сообщения пока не прокомментировало.

По информации The Wall Street Journal, одной из целей атаки мог стать танкер Al Rekayyat, принадлежащий катарской компании Nakilat и перевозивший сжиженный природный газ. Издание утверждает, что судно получило повреждения в районе машинного отделения.

В свою очередь государственное телевидение Ирана сообщило, что в Ормузском проливе был атакован танкер со сжиженным природным газом, который, как утверждается, проигнорировал предупреждения при прохождении маршрута. При этом официальные власти Ирана не заявляли о своей причастности к произошедшему.

According to some sources, the Qatari oil tanker "Al-Raqayat" intended to pass through the Omani route in the Strait of Hormuz with US Navy support, but was targeted after ignoring repeated warnings. https://t.co/2oeIRqpAxX — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 7, 2026

Инцидент произошел спустя несколько дней после завершения очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном, не принесших публичных результатов.

После вооруженного конфликта между Ираном, Израилем и США стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Вместе с тем Тегеран ранее заявлял, что не намерен возвращаться к довоенному режиму свободного прохода судов и ввел специальные правила навигации в районе пролива.

Ранее Тегеран предупредил о «жестком ответе» за нарушение правил прохода через Ормузский пролив.