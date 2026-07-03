Тегеран предупредил о «жестком ответе» за нарушение правил прохода через Ормузский пролив

Объединенное военное командование Ирана в четверг, 2 июля, предупредило, что суда, проходящие через Ормузский пролив, должны пользоваться утвержеденными им маршрутами, иначе им грозит «жесткий ответ», передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Это предупреждение еще больше усилило напряженность вокруг жизненно важного для мировой торговли морского пути на фоне непрямых переговоров США и Ирана.

Именно Ормузский пролив, узкий выход из Персидского залива, стал одним из ключевых вопросов на переговорах об окончательном прекращении конфликта с Ираном.

Заявление иранского командования, которое распространило иранское гостелевидение, прозвучало после того, как в среду дипломаты США и Ирана провели встречи с посредниками в Катаре.

Издание отмечает, что сразу было неясно, что именно спровоцировало угрозы со стороны Ирана. Однако Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило о встрече с представителями стран региона в Бахрейне, где, как было отмечено в официальном заявлении, «лидеры подтвердили общую приверженность свободному движению торговли через Ормузский пролив». Именно эта формулировка, судя по всему, вызвала раздражение у Тегерана, который готовится к началу в эти выходные похорон аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американско-израильских ударов по Тегерану в первый день войны.

— Любое несоблюдение требований, отклонение от установленного маршрута или игнорирование навигационных протоколов Исламской Республики Иран в Ормузском проливе будет немедленно и решительно пресекаться вооруженными силами, ставя под угрозу безопасность нарушивших судов, — говорится в заявлении.

Там также утверждается, что продолжающееся присутствие американских истребителей над проливом «создает небезопасность на этом морском маршруте и угрожает региональной безопасности».

— Любая попытка Соединенных Штатов вмешаться в вопросы безопасности или совершить какие‑либо деструктивные действия в Ормузском проливе будет расценена как угроза национальному суверенитету Ирана и встретит быстрый и решительный ответ, — говорится далее в предупреждении.

Иран и США в рамках предварительной сделки договорились в течение 60 дней пропускать суда без взимания сборов. Однако Тегеран настаивает на том, что он должен контролировать маршруты судов и впоследствии брать плату за проход, ломая сложившуюся за десятилетия практику судоходства в проливе.

США и ряд государств Персидского залива заявляют, что не согласятся на введение таких сборов. Попытка Омана и одного из агентств ООН запустить новый маршрут у побережья Омана спровоцировала на прошлых выходных атаки по всему Ближнему Востоку, что повысило ставки на фоне очередных попыток найти общий язык и окончательно прекратить конфликт.

Ранее МИД Катара заявил о прогрессе в непрямых переговорах США и Ирана.