Тегеран предупредил о «жестком ответе» за нарушение правил прохода через Ормузский пролив
Объединенное военное командование Ирана в четверг, 2 июля, предупредило, что суда, проходящие через Ормузский пролив, должны пользоваться утвержеденными им маршрутами, иначе им грозит «жесткий ответ», передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Это предупреждение еще больше усилило напряженность вокруг жизненно важного для мировой торговли морского пути на фоне непрямых переговоров США и Ирана.
Именно Ормузский пролив, узкий выход из Персидского залива, стал одним из ключевых вопросов на переговорах об окончательном прекращении конфликта с Ираном.
Заявление иранского командования, которое распространило иранское гостелевидение, прозвучало после того, как в среду дипломаты США и Ирана провели встречи с посредниками в Катаре.
Издание отмечает, что сразу было неясно, что именно спровоцировало угрозы со стороны Ирана. Однако Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило о встрече с представителями стран региона в Бахрейне, где, как было отмечено в официальном заявлении, «лидеры подтвердили общую приверженность свободному движению торговли через Ормузский пролив». Именно эта формулировка, судя по всему, вызвала раздражение у Тегерана, который готовится к началу в эти выходные похорон аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американско-израильских ударов по Тегерану в первый день войны.
— Любое несоблюдение требований, отклонение от установленного маршрута или игнорирование навигационных протоколов Исламской Республики Иран в Ормузском проливе будет немедленно и решительно пресекаться вооруженными силами, ставя под угрозу безопасность нарушивших судов, — говорится в заявлении.
Там также утверждается, что продолжающееся присутствие американских истребителей над проливом «создает небезопасность на этом морском маршруте и угрожает региональной безопасности».
— Любая попытка Соединенных Штатов вмешаться в вопросы безопасности или совершить какие‑либо деструктивные действия в Ормузском проливе будет расценена как угроза национальному суверенитету Ирана и встретит быстрый и решительный ответ, — говорится далее в предупреждении.
Иран и США в рамках предварительной сделки договорились в течение 60 дней пропускать суда без взимания сборов. Однако Тегеран настаивает на том, что он должен контролировать маршруты судов и впоследствии брать плату за проход, ломая сложившуюся за десятилетия практику судоходства в проливе.
США и ряд государств Персидского залива заявляют, что не согласятся на введение таких сборов. Попытка Омана и одного из агентств ООН запустить новый маршрут у побережья Омана спровоцировала на прошлых выходных атаки по всему Ближнему Востоку, что повысило ставки на фоне очередных попыток найти общий язык и окончательно прекратить конфликт.
Ранее МИД Катара заявил о прогрессе в непрямых переговорах США и Ирана.